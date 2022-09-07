الحزب الحاكم في روسيا يقترح 4 تشرين الثاني/نوفمبر لاستفتاء ضم الأراضي الأوكرانية المحتلة

اقترح الحزب الحاكم في روسيا الثلاثاء إجراء استفتاء في المناطق الأوكرانية التي تحتلها القوات الروسية لضمها إلى روسيا، في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال الحزب الذي يتزعمه الرئيس فلاديمير بوتين، إن الأمين العام لمجلس روسيا المتحدة أندريي تورتشاك أكد أن "دونيتسك ولوغانسك والكثير من المدن الروسية الأخرى ستتمكن من العودة إلى بر الأمان. والعالم الروسي الذي تقسمه راهنا حدود رسمية سيستعيد وحدة أراضيه". وتحتفل روسيا في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر بيوم الوحدة الوطنية.