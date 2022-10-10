الاتحاد الأوروبي يبحث تقديم 1.5 مليار يورو شهرياً لأوكرانيا عام 2023

يجري الاتحاد الأوروبي مناقشات لمنح أوكرانيا مساعدات مالية تبلغ حوالي 1.5 مليار يورو شهرياً عام 2023، حسبما ذكرت النسخة الأوروبية من موقع "بوليتيكو"، الإثنين.

وكانت دول التكتل قد تعهدت في مايو/ أيار، تقديم حزمة تمويلية بقيمة 9 مليارات يورو كمساعدة مالية لأوكرانيا، لم يصل منها حتى الآن سوى 2 مليار يورو بسبب خلاف بين المفوضية والدول الأعضاء بخصوص تفاصيل برنامج المساعدة.

وستهدف الحزمة الجديدة إلى توفير ما لا يقل عن نصف ما تحتاجه أوكرانيا من 3 إلى 3.5 مليار يورو شهرياً.

وسبق أن أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، بعد قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول في العاصمة التشيكية براغ، أن رؤساء الحكومات والدول اتفقوا على مواصلة الوقوف بحزم بجانب أوكرانيا وإبداء الدعم لتحديد موارد مالية جديدة لدعم كييف في حربها مع موسكو.

وأضافت أن القادة الأوروبيين خصصوا ما مجموعه 19 مليار يورو لدعم أوكرانيا في حربها، مضيفة أن الاتحاد سيبحث عن حلول جديدة لتغطية الاحتياجات المالية لكييف.

وقال المفوض الأوروبي للميزانية والإدارة يوهانس هان في مؤتمر عقد في بروكسل اليوم إنه "في ضوء الحاجة الملحة لدعم أوكرانيا، أنا أعمل بجد مع دول الاتحاد الأوروبي للوصول إلى طريقة تسمح لنا بالحصول على دعم أكثر تنظيماً على الأقل خلال العام المقبل".

وتتوقع كييف أن تنجح في عام 2023، في تضييق فجوة ميرانيتها إلى حوالي 3.5 مليار يورو شهرياً.

وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت بدعم الاقتصاد الأوكراني من خلال تقديم مساعدات شهرية بقيمة 1.5 مليار دولار طيلة فترة الغزو الروسي وطالبت واشنطن حلفاءها الأوروبيين بتقديم مساعدات مشابهة.