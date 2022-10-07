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روسيا

روسيا: تصريحات زيلينسكي عن الضربات الوقائية تؤكد الحاجة إلى "عملية خاصة" في أوكرانيا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
صورة
صورة   -   حقوق النشر  رويترز

 قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الجمعة إن تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التي اقترح فيها على حلف شمال الأطلسي شن ضربات وقائية ضد روسيا "تؤكد الحاجة" لما اسماه "عملية خاصة" في أوكرانيا.

وفي نقاش مع معهد لوي، وهو مركز أبحاث أسترالي، قال زيلينسكي إنه يعتقد أن الضربات ضرورية لمنع أي استخدام للأسلحة النووية. ولم يخض في التفاصيل حول نوع الضربات التي يقصدها، ولم يشر إلى أي حاجة لشن ضربات نووية.