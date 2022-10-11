شاهد: قوات الفضاء الروسية تضع في المدار قمراً مخصصاً لنظام الملاحة "غلوناس"

ذكرت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية نقلاً عن وزارة الدفاع أن روسيا أطلقت صاروخها "سويوز-2.1 بي" وعلى متنه القمر الصناعي غلوناس-كيه للملاحة يوم أمس الإثنين من قاعدة فضائية في شمال البلاد.

ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها إن "الطاقم التابع لقوات الفضاء ... أطلق بنجاح "سويوز-2.1 بي" وهي مركبة إطلاق من الدرجة المتوسطة مع نظام الملاحة الفضائية غلوناس-كيه.

انطلق القمر الصناعي على متن الصاروخ في ساحة بليسيتسك الفضائية، والتي تبعد 800 كيلومتر شمال العاصمة موسكو.

وغلوناس-كيه هو قمر صناعي للملاحة يهدف إلى أن يكون جزءاً من النظام الروسي للملاحة عبر الأقمار الصناعية غلوناس.

أنفقت روسيا مليارات الدولارات في العقدين الماضيين على تطوير نظام غلوناس الذي يعتبر المنافس المحتمل لنظام التموضع العالمي الأمريكي "جي بي إس" (GPS).