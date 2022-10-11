فيديو: سخط في تونس بسبب ارتفاع الأسعار ونقص المواد الغذائية الأساسية

يعاني التونسيون من ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية، وكذلك نقص في المواد لأساسية، حيث يختفي السكر والزيت النباتي والأرز وحتى المياه المعبأة بشكل دوري من محلات السوبر ماركت ومحلات البقالة. مما يهدد بتحويل السخط الشديد في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا - مهد احتجاجات الربيع العربي - إلى اضطرابات أكبر.

يقف الناس في طوابير لساعات طويلة من أجل الحصول على المواد الغذائية المدعومة لكنها أصبحت الأن متوفرة في حصص الإعاشة فقط. وعندما تظهر على الرفوف، لا يستطيع الكثير من الناس دفع ثمنها الباهظ.

وألقت الحكومة باللوم على المضاربين بالسوق السوداء والحرب في أوكرانيا، لكن خبراء اقتصاديين يقولون إن أزمة الميزانية الحكومية وعدم قدرتها على التفاوض على قرض طال انتظاره من صندوق النقد الدولي، زاد من مشاكل تونس.

يندلع من حين لآخر شجار هنا أو هناك في طوابير الانتظار في الأسواق. بينما حدثت اشتباكات متفرقة مع الشرطة بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السلع في جميع أنحاء البلاد.

انتحار بائع الفواكة

في إحدى ضواحي العاصمة، تونس، انتحر بائع فواكه متجول بعد أن صادرت الشرطة الميزان الذي كان يستخدمه لوزن بضاعته.

لقد أحيا انتحار هذا الشاب الحادث المماثل الذي وقع في عام 2010 عندما أقدم محمد البوعزيزي على الانتحار، الحدث الذي أثار احتجاجات عارمة في تونس أدت إلى الإطاحة برئيسها زين العابدين بن علي. ومن ثم انتقلت شرارة الثورة إلى دول عربية عديدة.

تقول أمينة حمدي وهي مواطنة تونسية تحاول شراء بعض السلع الأساسية "جئت للتسوق ووجدت أناسا يتقاتلون وكانت الأسعار مرتفعة للغاية."

فيما تقول عائشة وهي تونسية أخرى تتسوق في سوق الأسماك واللحوم "لا يمكن العيش بدون طعام". "يمكننا العيش بدون أثاث ومواد بناء ولكن علينا أن نأكل". لقد أعطت اسمها الأول فقط خوفًا من الاضطهاد من قبل الشرطة بسبب حديثها علنًا.

ووعدت وزارة التجارة الشهر الماضي بتخفيف النقص، معلنة عن استيراد 20 ألف طن من السكر من الهند لتكون متاحة في الوقت المناسب خلال المولد النبوي الشريف. لكن في الليلة التي سبقت العطلة، كانت هناك طوابير طويلة من الناس أمام محلات السوبر ماركت على أمل الحصول على بعض السكر، وهو من المواد الأساسية لإعداد الأطباق التقليدية للعطلة الدينية.

أعلى نسبة تضخم منذ عقود

وصل التضخم إلى معدل قياسي في تونس حيث بلغ 9.1٪، وهو أعلى معدل منذ ثلاثة عقود، وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء. وقام البنك المركزي التونسي بزيادة الرسوم المصرفية وأسعار الفائدة، ما أعاق الوصول إلى القروض الاستهلاكية.

في دوار هيشر، وهي ضاحية فقيرة في ضواحي تونس تعتبر مقياسًا للاستياء الشعبي، نزل مئات الأشخاص إلى الشوارع ليلًا الشهر الماضي للتنديد بتدهور ظروفهم المعيشية.

مع صيحات "العمل والحرية والكرامة" - الشعار الرئيسي لثورة 2010-2011 - قام المتظاهرون بإغلاق الشريان الرئيسي للبلدة بإشعال النار في الإطارات، متحدين الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

ورفع المتظاهرون لافتة كتب عليها "كفى خطبا ووعودا.. الناس محاصرون بالجوع والفقر". كتعبير عن غضبهم على الحكومة والنخبة السياسية.

سلطات الرئيس الواسعة

بعد إقالة رئيس الوزراء وحل البرلمان، منح الرئيس قيس سعيد لنفسه سلطات واسعة خلال العام الماضي.

وقال إن التحركات ضرورية لإنقاذ البلاد وسط أزمة سياسية واقتصادية مطولة ورحب بها كثير من التونسيين لكن منتقدين وحلفاء غربيين يقولون إن الاستيلاء على السلطة يهدد الديمقراطية الفتية في تونس.

يعزو سعيد ندرة المنتجات الغذائية وارتفاع الأسعار إلى "المضاربين" ومن يحتكرون السلع التي يخزنونها في المستودعات غير القانونية.

وأشار إلى أن منافسيه السياسيين الرئيسيين، حركة النهضة الإسلامية، لعبوا دورا في هذا، وهو ما ينفيه الحزب بشدة.

بينما الأمين العام للنقابة العمالية القوية UGTT، نور الدين الطبوبي، يلقي باللوم على ميزانية الدولة المثقلة بالأعباء.

قرض دولي

تتفاوض الحكومة حاليًا على قرض يبلغ 2 إلى 4 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي لمواجهة عجز الميزانية الذي تفاقم بسبب جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا. وتوجه وفد تونسي رفيع المستوى إلى واشنطن يوم السبت على أمل إبرام اتفاق.

في المقابل، سيتعين على تونس الالتزام بإصلاحات مؤلمة، بما في ذلك تقليص قطاع الإدارة العامة - أحد أكبر القطاعات في العالم - الذي يلتهم حوالي ثلث ميزانية الدولة.

ويطالب صندوق النقد الدولي أيضًا بالرفع التدريجي للدعم وخصخصة الشركات المملوكة لشركة Tate، وهذه الخطوة تعني تسريحًا جماعيًا للعمال وتفاقم البطالة، التي وصلت بالفعل إلى 18٪ وفقًا لأحدث أرقام البنك الدولي

في مواجهة مثل هذه الآفاق القاتمة، لم يعد التونسيون يترددون في تعريض حياتهم للخطر من أجل الوصول إلى أوروبا بحثًا عن حياة أفضل.

يقول المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو منظمة غير حكومية تراقب الهجرة عن كثب، إن 507 مهاجرين تونسيين ماتوا أو فقدوا حتى الآن في عام 2022.

وبحسب المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدين جبابلي، فقد أحبط خفر السواحل أكثر من 1500 محاولة للهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا من كانون الثاني/ يناير إلى أيلول/ سبتمبر 2022، شملت عائلات بأكملها بما في ذلك ما يقرب من 2500 طفل.