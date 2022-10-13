شاهد: الجيش الإسرائيلي يغلق الطرق المؤدية إلى مدينة نابلس في الضفة الغربية

أغلق الجيش الإسرائيلي الأربعاء الطرق المؤدية إلى مدينة نابلس بالضفة الغربية، بعد مقتل جندي إسرائيلي الثلاثاء في هجوم قرب مدينة نابلس.

وقام المستوطنون الإسرائيليون بالاعتداء وتحطيم حوالي 15 محلا تجاريا وعشرات المركبات في وسط حوارة بحماية من الجيش الإسرائيلي وفقا لوكالة وفا الإخبارية الفلسطينية.

ويظهر الفيديو طابورا من الحافلات التي تقل فلسطينيين على حاجز حوارة الإسرائيلي والذي يربط مدن شمال الضفة بجنوبها.

ونظّم الفلسطينيون الأربعاء إضرابات وتظاهرات في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة احتجاجا على الإجراءات الإسرائيلية التي فُرضت على مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين شمال شرق القدس بشكل خاص في أعقاب مقتل جندية إسرائيلية.

وكثفت القوات الإسرائيلية رداً على الهجمات عملياتها العسكرية في الضفة الغربية حيث قتل وفقا لأرقام وزارة الصحة الفلسطينية منذ مطلع العام الحالي أكثر من 109 فلسطينيين بينهم نشطاء ومدنيون والصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

وتشير أرقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى مقتل 84 فلسطينيا منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2022 وحتى 20 أيلول/سبتمبر الماضي.