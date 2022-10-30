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الضفة الغربية

مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي بزعم تنفيذه عملية دهس

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بقلم:  يورونيوز
الشرطة الإسرائيلية تتفقد موقع حادث الدهس
الشرطة الإسرائيلية تتفقد موقع حادث الدهس   -   حقوق النشر  Mahmoud Illean/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

قتل فلسطيني الأحد بنيران إسرائيلية بزعم تنفيذه عملية دهس ضد جنود في الضفة الغربية المحتلة على ما أكد الجيش ومسعفون.

ويأتي الحادث الذي وقع قرب مدينة أريحا وسط تصاعد للعنف بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وقال الجيش في بيان "قاد مهاجم مركبته بسرعة في اتجاه جنود من الجيش الإسرائيلي كانوا في محطة حافلات مجاورة لتقاطع النبي موسى".

وأكد البيان أن السائق واصل القيادة في اتجاه جنود آخرين، وأضاف "رد شرطي ومدني كانوا في مكان الحادث بالذخيرة الحية على المهاجم وقاموا بتحييده".

وأكد متحدث باسم الجيش لوكالة فرانس برس مقتل السائق. وشاهد مراسل فرانس برس جنودا يحيطون بسيارة بيضاء مهشمة بجوار محطة للحافلات في مكان الحادث.

وقالت خدمة إسعاف نجمة داود الحمراء إن مسعفيها عالجوا خمسة أشخاص أصيبوا بجروح متوسطة وطفيفة.

ويأتي الهجوم بعد ساعات من مقتل إسرائيلي في هجوم بإطلاق نار في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، نفذه فلسطيني قتل بدوره على يد حارس أمني.

وقتل في الضفة الغربية منذ مطلع الشهر الجاري 29 فلسطينيا وثلاثة إسرائيليين وفق حصيلة لفرانس برس.

المصادر الإضافية • أ ف ب