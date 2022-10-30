مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي بزعم تنفيذه عملية دهس

قتل فلسطيني الأحد بنيران إسرائيلية بزعم تنفيذه عملية دهس ضد جنود في الضفة الغربية المحتلة على ما أكد الجيش ومسعفون.

ويأتي الحادث الذي وقع قرب مدينة أريحا وسط تصاعد للعنف بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وقال الجيش في بيان "قاد مهاجم مركبته بسرعة في اتجاه جنود من الجيش الإسرائيلي كانوا في محطة حافلات مجاورة لتقاطع النبي موسى".

وأكد البيان أن السائق واصل القيادة في اتجاه جنود آخرين، وأضاف "رد شرطي ومدني كانوا في مكان الحادث بالذخيرة الحية على المهاجم وقاموا بتحييده".

وأكد متحدث باسم الجيش لوكالة فرانس برس مقتل السائق. وشاهد مراسل فرانس برس جنودا يحيطون بسيارة بيضاء مهشمة بجوار محطة للحافلات في مكان الحادث.

وقالت خدمة إسعاف نجمة داود الحمراء إن مسعفيها عالجوا خمسة أشخاص أصيبوا بجروح متوسطة وطفيفة.

ويأتي الهجوم بعد ساعات من مقتل إسرائيلي في هجوم بإطلاق نار في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، نفذه فلسطيني قتل بدوره على يد حارس أمني.

وقتل في الضفة الغربية منذ مطلع الشهر الجاري 29 فلسطينيا وثلاثة إسرائيليين وفق حصيلة لفرانس برس.