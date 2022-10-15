الفصائل الفلسطينية المسلحة تدعو إلى تصعيد الغضب ضد إسرائيل

عقدت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية المسلحة مؤتمرا صحافيا مشتركا في مدينة غزة، دعت فيه إلى تصعيد حدة الغضب ضد إسرائيل. وقالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن كتائب القسام التابعة لها و"فصائل المقاومة الفلسطينية ستلاحق الاحتلال"، وإن "رسالة شهداء المقاومة...أن هبوا للدفاع عن الأقصى".

ويأتي ذلك بعد توسيع القوات الإسرائيلية اقتحاماتها العسكرية في جنين ومناطق أخرى من الضفة الغربية المحتلة، ملاحقة فلسطينيين في أعقاب وقوع هجمات استهدفت إسرائيليين هذا العام. وكان جندي إسرائيلي قتل يوم الثلاثاء قرب نابلس جنوب جنين، فيما قتل آخر عند حاجز تفتيش في القدس الشرقية المحتلة.

وتسببت اقتحامات القوات الإسرائيلية الواسعة لمخيم شعفاط في القدس في التضييق الشديد على حياة المتساكنين. وكان الفلسطينيون دخلوا في إضراب عام بداية هذا الأسبوع في المدينة، تضامنا مع أهالي شعفاط.

إلى ذلك تظاهر مؤيدو حماس أمس الجمهة في خان يونس في غزة، ضد الاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية واقتحامات اليهود للمسجد الأقصى في القدس.

ورغم التصعيد في هذا المشهد الدامي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بقي قادة حركة حماس ملتزمين بتفاهمات ضمنية مع إسرائيل بوساطة مصرية، تتعلق بالتهدئة.