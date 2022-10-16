الكرة الذهبية: سجل باسماء الفائزين منذ النسخة الأولى في العام 1956

في ما يأتي أسماء الفائزين بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأفضل لاعب كرة قدم منذ 1956:

2019 و 2021: الأرجنتيني ليونيل ميسي

فاز النجم ليونيل ميسي بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2021 المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" في حفل "بالون دور" في باريس، ليدخل التاريخ الكروي من أوسع أبوابه ويضيف هذا التتويج كسابع كرة ذهبية يحققها في تاريخه.

لاعب كرة القدم في برشلونة، ليونيل ميسي، يحمل كأس جائزة الكرة الذهبية في باريس، 2 ديسمبر، 2019. Francois Mori/AP

2018: الكرواتي لوكا مودريتش

نال الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لأفضل لاعب في العالم 2018، ليكسر هيمنة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على الجائزة خلال العقد الأخير.

الكرواتي لوكا مودريتش بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه خلال مباراة المجموعة بين الأرجنتين وكرواتيا في كأس العالم لكرة القدم في نيجني نوفغورود بروسي Ricardo Mazalan/AP

2017 و2016: البرتغالي كريستيانو رونالدو

احتفظ نجم ريال مدريد الإسباني والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو عام 2017، بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية سنوياً لأفضل لاعب كرة قدم في العالم حيث سبق وأن نال اللقب أعوام 2008 (كان مع مانشستر يونايتد الإنجليزي) و2013 و2014 و2016.

البرتغالي كريستيانو رونالدو يُقبل الكأس في نهاية مباراة كرة القدم النهائية في يورو 2016 Frank Augstein/AP

2007: البرازيلي ريكاردو كاكا

يعد النجم البرازيلي السابق ريكاردو كاكا لاعب ميلان وريال مدريد، من أبرز اللاعبين الذين تألقوا في كرة القدم العالمية مع بداية الألفية الجديدة، وحقق العديد من الانجازات في مسيرته. حصل كاكا على جائزة الكرة الذهبية في عام 2007.

لاعب خط وسط ميلان البرازيلي ريكاردو كاكا يقبل الكرة الذهبية عند وصوله إلى ميدان دومو بوسط مدينة ميلانو،، 2 ديسمبر، 2007. Alberto Pellaschiar/AP

2006: الإيطالي فابيو كانافارو

لاعب كرة قدم إيطالي كان قائد منتخب إيطاليا الفائز بكأس العالم لكرة القدم 2006. كما لعب مع فريق أهلي دبي الإماراتي. وأعتبره البعض أفضل مدافع في العالم في العقد الأخير. اتجه بعد أعتزاله الكرة للتدريب .

لاعب كرة القدم الإيطالي فابيو كانافارو JEWEL SAMAD/AFP

2005: البرازيلي رونالدينيو

نال رونالدينيو جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعبي العالم في عام 2005. ويعد من أبرز من لعب كرة القدم في القرن الـ21، وكان سبباً في تتويج برشلونة والمنتخب البرازيلي بالعديد من الألقاب، بالإضافة إلى مهارته الفنية العالية، التي جعلته من أفضل لاعبي جيله.

رونالدينيو لاعب نادي برشلونة يقدم جائزة الكرة الذهبية (الكرة الذهبية) قبل مباراة الدوري الإسباني لكرة القدم ضد إشبيلية في ملعب كامب نو في برشلونة، 11 ديسمبر 2005 AFPLLUIS GENE/AFP

2004: الاوكراني أندري شفتشنكو

نال الدولي الأوكراني أندريه شفتشنكو مهاجم فريق ميلان، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول المتخصصة سنويا لأفضل لاعب في أوروبا. وتقدم شفتشنكو على لاعبي برشلونة الإسباني من أصل برازيلي ديكو والبرازيلي رونالدينيو على التوالي.

المهاجم الأوكراني أندريه شيفتشينكو، باريس، 13 ديسمبر 2004 FRANCK FIFE/AFP

2003: التشيكي بافل ندفيد

في عام 2003 حصل التشيكي بافيل نيدفيد على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعبي اوروبا و هي التي كانت بناء على استفتاء صحفيين من 52 دولة لصحيفة فرانس فوتبول، و توج نيدفيد بتلك الجائزة رغم أنه قد بلغ من العمر 31 سنة لكنها كانت تتويجاً لموسمه الحافل مع اليوفنتوس بقيادته لنهائي دوري الابطال رغم غيابه المؤلم عنه و كذلك الانتصار مع اليوفي بالدوري، وقد تفوق نيدفيد في نتائج ذلك التصويت بفارق واضح أمام هنري الثاني و مالديني الثالث بينما كان بوفون التاسع .

لاعب خط وسط يوفنتوس بافيل نيدفيد، في 22 ديسمبر 2003 في باريس PIERRE VERDY/2003 AFP

2002: البرازيلي رونالدو

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في مدريد البرازيلي رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني أفضل لاعب في العالم لعام 2002. وكانت الجائزة الثانية التي يحصل عليها رونالدو في أقل من 24 ساعة حيث نال الكرة الذهبية الأوروبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول.

البرازيلي رونالدو ثاني أفضل لاعب في حفل كأس العالم في مدريد، إسبانيا، إلى جانب حارس المرمى الألماني أوليفر كان، من اليسار يحمل كأس أفضل لاعب، خلال كأس العالم 2002 PAUL WHITE/AP

2001: الانكليزي مايكل أوين

2000: البرتغالي لويس فيغو

1999: البرازيلي ريفالدو

1998: الفرنسي زين الدين زيدان

1997: البرازيلي رونالدو

1996: الألماني ماتياس زامر

1995: الليبيري جورج وياه

1994: البلغاري خريستو ستويتشكوف

1993: الإيطالي روبرتو باجيو

1992: الهولندي ماركو فان باستن

1991: الفرنسي جان-بيار بابان

1990: الألماني لوثار ماتيوس

1989: الهولندي ماركو فان باستن

1988: الهولندي ماركو فان باستن

1987: الهولندي رود خوليت

1986: السوفياتي إيغور بيلانوف

1985: الفرنسي ميشال بلاتيني

1984: الفرنسي ميشال بلاتيني

1983: الفرنسي ميشال بلاتيني

1982: الإيطالي باولو روسي

1981: الألماني كارل-هاينتس رومينيغه

1980: الألماني كارل-هاينتس رومينيغه

1979: الإنكليزي كيفن كيغان

1978: الإنكليزي كيفن كيغان

1977: الدنماركي ألان سيمونسن

1976: الألماني فرانتس بكنباور

1975: السوفياتي أوليغ بلوخين

1974: الهولندي يوهان كرويف

1973: الهولندي يوهان كرويف

1972: الألماني فرانتس بكنباور

1971: الهولندي يوهان كرويف

1970: الألماني غيرد مولر

1969: الإيطالي جاني ريفيرا

1968: الايرلندي الشمالي جورج بيست

1967: المجري فلوريان ألبرت

1966: الإنكليزي بوبي تشارلتون

1965: البرتغالي أوزيبيو

1964: الاسكتلندي دينيس لو

1963: الحارس السوفياتي ليف ياشين

1962: التشيكوسلوفاكي جوزف ماسوبوست

1961: الإيطالي عمر سيفوري

1960: الإسباني لويس سواريس

1959: الإسباني ألفريدو دي ستيفانو

1958: الفرنسي ريمون كوبا

1957: الإسباني ألفريدو دي ستيفانو

1956: الإنكليزي ستانلي ماثيوز

* بين العامين 2010 و2015، دُمجت جائزة الكرة الذهبية من "فرانس فوتبول" مع جائزة أفضل لاعب في العالم التي يمنحها سنوياً الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قبل أن يتم الفصل بينهما مجدداً بدءاً من 2016. وكانت "فرانس فوتبول" تمنح الكرة الذهبية بداية لأفضل لاعب أوروبي في أوروبا (بين العامين 1956 و1994، وبعدها لأفضل لاعب في أوروبا بين العامين 1995 و2006، ولأفضل لاعب في العالم بدءا من عام 2007).

ألغيت نسخة 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا.