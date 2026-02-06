أعلنت الحكومة الأمريكية الخميس عن تقديم مساعدات إضافية إلى كوبا بقيمة 6 ملايين دولار (5.1 مليون يورو) في ظل تفاقم الأزمة في الجزيرة واستمرار التوتر بين واشنطن وهافانا، حيث اتهم الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل الولايات المتحدة بفرض حصار على الطاقة.

وتهدف المساعدات إلى حد كبير إلى أولئك الذين يعيشون في المنطقة الشرقية من كوبا، التي ضربها إعصار ميليسا في أواخر العام الماضي. وتشمل الإمدادات التي ستقدمها واشنطن الأرز والفاصوليا والمعكرونة وعلب التونة والمصابيح الشمسية التي ستسلمها الكنيسة الكاثوليكية ومنظمة كاريتاس الخيرية.

وقد حذر جيريمي لوين، وهو مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، من أن مسؤولين من سفارة واشنطن في هافانا سيكونون في الميدان "للتأكد من أن النظام لن يأخذ المساعدات أو يحوّلها أو يحاول تسييسها".

وكان الرئيس دياز كانيل قد اتهم الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا بافتعال أزمة في كوبا، وذلك في أعقاب التدخل العسكري الصادم لواشنطن في فنزويلا أوائل يناير/كانون الثاني الماضي، والذي أدى إلى احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو الذي اختُطف من قصره.

ومنذ ذلك الحين، فرضت واشنطن على كوبا عزلة إضافية فوق الحصار الأمريكي القائم منذ عقود، وقطعت عن هافانا المدفوعات التي كانت تتلقاها من كراكاس، وكذلك النفط الذي تقول كوبا إنها تعتمد عليه في بقائها، حيث اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدولة الجزيرة الشيوعية بالتحالف مع دول معادية وجهات خبيثة وفق تعبيره.

وكان ترامب قد أشار أيضًا إلى أن الوضع في كوبا لن يتغير ما لم توافق هافانا على صفقة مع واشنطن، على الرغم من عدم وضوح تفاصيل نوع الصفقة التي تسعى الولايات المتحدة إلى إبرامها.

في الآونة الأخيرة، خفف دياز كانيل من حدة موقفه قليلاً، مشيراً إلى أن بلاده مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة، لكنه شدد على أن ذلك يجب أن يكون قائما على الندّية، دون ضغوط أو شروط مسبقة أو تهديدات تقوض سيادة كوبا أو تملي عليها سياستها الخارجية.

وقد أثارت هذه التصريحات ردًا غاضبًا من البيت الأبيض الذي حث هافانا على الانخراط في المحادثات، مع تذكير القيادة الكوبية بأن ترامب لديه خيارات أخرى تحت تصرفه "للتعامل مع الوضع".

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت: "أعتقد أن الحكومة الكوبية هي في الرمق الأخير وأن النظام على وشك الانهيار".

السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت تتحدث مع الصحفيين في غرفة جيمس برادي للإيجاز الصحفي في البيت الأبيض، الخميس 5 فبراير 2026، في واشنطن أب

وأضافت قائلة: "يجب أن يتحلوا بالحكمة في تصريحاتهم الموجهة إلى رئيس الولايات المتحدة، ولكن كما كرّرت قبل قليل، فإن الرئيس على استعداد دائم للانخراط في الدبلوماسية وأعتقد أن هذا أمر يحدث، في الواقع، مع الحكومة الكوبية".

بدوره، رفض المسؤول الدبلوماسي الأمريكي جيريمي لوين، أن يكون وقف شحنات النفط من فنزويلا هو المسؤول عن الوضع الإنساني في كوبا.

وقال إن الجزيرة ظلت لسنوات "تكتنز كل الموارد لفئة قليلة من كبار السن الذين يديرون البلاد، لأتباعهم، لأجهزة الأمن"، كما اتهم كوبا بـ"التدخل في شؤون الخارج"، بما في ذلك "استعمار فنزويلا" وفق زعمه.

وتساءل: "لماذا لا يمكنهم الحصول على الطعام؟ ليس لأننا لا نسمح للنفط الفنزويلي غير المشروع بالاستمرار في جعل راؤول كاسترو ثرياً"، في إشارة إلى الرئيس الكوبي السابق. "بل لأن الحكومة لا تستطيع وضع الطعام على الرفوف. فهم يملكون مليارات الدولارات، لكنهم لا يستخدمونها لشراء الطعام للكوبيين العاديين."

الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل يحتج على مقتل ضباط كوبيين خلال العملية الأمريكية في فنزويلا، خارج السفارة الأمريكية في هافانا، كوبا، الجمعة، 16 يناير/كانون الثاني 2026 أب

جاء حديث لوين بعد ساعات من عقد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل مؤتمراً صحفياً نادراً، حيث أجاب على أسئلة مجموعة مختارة من الصحفيين.

وقال دياز كانيل إن هناك "حرباً نفسية" ضد كوبا، واصفاً تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير بفرض رسوم جمركية على أي دولة تبيع أو تزود كوبا بالنفط بأنه "حصار على النفط".

وقال لوين إنه في حال عادت الحكومة الكوبية إلى رشدها وأبدت استعدادها للسماح للولايات المتحدة بتقديم المزيد من الدعم، فقد يتم الإعلان عن مزيد من الخطوات.

وقال لوين: "يجب أن يركزوا على توفير احتياجات شعبهم، وليس الإدلاء بهذه التصريحات الصاخبة". وأضاف: "يمكنه التحدث بكلام كثير، ولكن مرة أخرى، إن أي حكومة، مسؤوليتها الأولى دائمًا هي توفير احتياجات شعبها".