الغزو الروسي لأوكرانيا: كييف تعرضت لهجوم "بواسطة طائرات مسيّرة انتحارية"محادثة
تعرضت كييف صباح الإثنين لـ"هجمات بواسطة طائرات مسيّرة انتحارية"، على ما أعلن رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك، بعد سماع سلسلة انفجارات هزّت حي شيفشنكيفسكي بوسط العاصمة.
وقال يرماك عبر مواقع التواصل الاجتماعي "يعتقد الروس أن هذا سيساعدهم، لكن هذا يظهر يأسهم".
وسُمع دوي عدة انفجارات صباح الاثنين في كييف بعد أسبوع على القصف الصاروخي الروسي الذي طال العاصمة الأوكرانية، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
ووقعت ثلاثة انفجارات متتالية قرابة الساعة 6,35 و6,45 و658 صباحا (3,35 ت غ و3,45 و3,58 ت غ) وكانت صفارات الإنذار انطلقت قبل وقت قصير من الانفجار الأول.
وطال قصف روسي غير مسبوق منذ أشهر من حيث كثافته في 10 تشرين الأول/أكتوبر كييف وعددا من المدن الأوكرانية موقعا 19 قتيلا على الأقل و105 جرحى، ما أثار موجة تنديد دولية.
وتواصل القصف الروسي الثلاثاء مع تراجع حدّته وطال بصورة خاصة منشآت الطاقة في غرب أوكرانيا على مسافة بعيدة عن الجبهة.
وجرى القصف ردا على عملية التفجير التي دمرت جزءا من جسر القرم الذي يربط البر الروسي بشبه الجزيرة والذي ينطوي على أهمية إستراتيجية كبيرة.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أن موسكو ستكتفي حاليا بالضربات المكثفة التي طالت بنى تحتية أوكرانية حيوية وحدائق ومبانٍي سكنية، مضيفا أن قصفاً جديداً مكثّفاً ليس ضرورياً "في الوقت الحالي".
For 3 months, this latest model of T-90A, which was sunk by the russians at the crossing, was in focus of numerous video and photo reports. Autumn has come, the water in the river has cooled, and it is time for him to join the ranks of #UAarmy. pic.twitter.com/L8xszBi2rY— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 16, 2022
زيلينسكي: قتال عنيف في محيط بلدتين في دونباس
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد إن معارك عنيفة تدور حاليا في محيط بلدتي سوليدار وباخموت بمنطقة دونباس.
وأضاف زيلينسكي في خطابه المسائي المصور "النقطتان الساخنتان الرئيسيتان في دونباس هما سوليدار وباخموت... يدور قتال عنيف للغاية هناك".
ومدينة باخموت هي الهدف التالي للقوات الروسية التي تحرز تقدما بطيئا في منطقة دونيتسك منذ سيطرتها على مدينتي ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك الصناعيتين الرئيسيتين في يونيو حزيران ويوليو تموز. وتقع سوليدار على مشارف باخموت الشمالية.
حريق هائل في منشأة للطاقة في دنيبروبتروفسك بأوكرانيا
قال مسؤول محلي يوم الاثنين إن حريقا هائلا شب في منشأة للطاقة في منطقة دنيبروبتروفسك بأوكرانيا بعد إصابتها بصاروخ خلال الليل.
وقال فالنتين ريزنيشنكو حاكم المنطقة على تطبيق المراسلة تيليجرام "دمرت قوات دفاعنا الجوي ثلاثة صواريخ معادية.
"أصاب صاروخ واحد منشأة بنية تحتية للطاقة. هناك حريق كبير"
كيف تعرضت لهجوم "بواسطة طائرات مسيّرة انتحارية" (الرئاسة الأوكرانية)
تعرضت كييف صباح الإثنين لـ"هجمات بواسطة طائرات مسيّرة انتحارية"، على ما أعلن رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك، بعد سماع سلسلة انفجارات هزّت حي شيفشنكيفسكي بوسط العاصمة.
وقال يرماك عبر مواقع التواصل الاجتماعي "يعتقد الروس أن هذا سيساعدهم، لكن هذا يظهر يأسهم".
ЗНИЩЕНО 11 ДРОНІВ-КАМІКАДЗЕ «Shahed-136»— Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) October 17, 2022
На півдні України знову атака дронів-камікадзе «Shahed-136». І знову бездоганна робота нашої протиповітряної оборони pic.twitter.com/JuNvw1dmeF
Оперативна інформація станом на 06.00 17.10.2022 щодо російського вторгнення— Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) October 17, 2022
Докладніше https://t.co/0bbV6YzxRT
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Речник Генерального Штабу Збройних Сил України Олександр Штупун https://t.co/MX5bnBSUIppic.twitter.com/XCpB7lmj52
Kiev was hit multiple time by Geran-2 kamikaze drone. AD didn’t help. pic.twitter.com/S5YVjwqshu— ayden (@squatsons) October 17, 2022
سماع دوي انفجارين في كييف
سُمع دوي عدة انفجارات صباح الاثنين في كييف بعد اسبوع على القصف الصاروخي الروسي الذي طال العاصمة الأوكرانية، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
ووقعت ثلاثة انفجارات متتالية قرابة الساعة 6,35 و6,45 و658 صباحا (3,35 ت غ و3,45 و3,58 ت غ) وكانت صفارات الإنذار انطلقت قبل وقت قصير من الانفجار الأول.
وطال قصف روسي غير مسبوق منذ أشهر من حيث كثافته في 10 تشرين الأول/أكتوبر كييف وعددا من المدن الأوكرانية موقعا 19 قتيلا على الأقل و105 جرحى، ما أثار موجة تنديد دولية.
Ensuring children stay healthy is critical, especially in wartime. Today @UNICEF delivered hygiene supplies for vulnerable families in the recently accessible community of Lyman, Donetsk, as part of an interagency convoy w @OCHA_Ukraine, @WFP_Europe & @IOMUkraine#ForEveryChildpic.twitter.com/AOBBWHDy9w— UNICEF Ukraine (@UNICEF_UA) October 13, 2022
اليونيسف: حرب أوكرانيا تدفع بأربعة ملايين طفل الى حالة الفقر
أفادت منظمة اليونيسف الاثنين أن الغزو الروسي لأوكرانيا وتداعياته الاقتصادية دفعا بأربعة ملايين طفل الى خط الفقر في أنحاء أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة إن "العبء الأكبر يقع على كاهل الأطفال جراء الأزمة الاقتصادية التي سببتها الحرب في أوكرانيا".
وأضافت أن "ارتفاع التضخم دفع بأربعة ملايين طفل إضافي في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى إلى الفقر، بزيادة 19 بالمئة منذ عام 2021".
وتوصلت اليونيسف الى هذه الاستنتاجات بعد دراسة بيانات من 22 دولة.
وكان الأطفال الروس والأوكرانيون هم الأكثر تضررا منذ الغزو في شباط/فبراير.