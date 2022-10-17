شاهد: تدريبات خاصة للحرس الثوري الإيراني

نشرت السلطات الإيرانية اليوم الاثنين فيديو لتدريبات خاصة لقوات الحرس الثوري الإيراني.

وشهدت التدريبات إلقاء قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي لكلمة وجهها إلى أفراد الحرس.

ولم تفصح اللقطات المصورة عن موقع تدريبات الحرس الثوري.

وتشهد إيران احتجاجات شعبية واسعة منذ حوالي ثلاثة أسابيع على خلفية مقتل الناشطة مهسا أميني أثناء تحقيق السلطات معها.

وقُتل أكثر من 120 متظاهراً في حملة قمع الاحتجاجات حتى الآن، وفقاً لمنظمة "حقوق الإنسان في إيران" التي تتخذ من أوسلو مقرّاً.