شاهد: وصول آخر مجموعة من طاقم طائرة لديها صلة بإيران كانت محتجزة في الأرجنتين إلى فنزويلا

وصل إلى فنزويلا يوم الجمعة آخر خمسة أفراد من طاقم طائرة شحن لها صلة بإيران بعد احتجازهم في الأرجنتين لنحو أربعة أشهر، وذلك حسبما أظهرت لقطات بثها التلفزيون الحكومي الفنزويلي.

وقضت محكمة أرجنتينية الأسبوع الماضي بعدم وجود دليل على اتهام اثنين من الفنزويليين وثلاثة إيرانيين بأن لهم صلات بأنشطة إرهابية، كان يجري التحقيق معهم بشأنها.

وقال وزير النقل الفنزويلي رامون فيلاسكويز لقناة تيليسور التلفزيونية إنه يحتفل "بحرية (جميع) أفراد الطاقم وعددهم 19 الذين اختطفهم القضاء الأرجنتيني".

ووصلت المجموعة الأولى من أفراد الطاقم المؤلف من 19 شخصا إلى فنزويلا الشهر الماضي.

كانت السلطات الأرجنتينية قد منعت طائرة الشحن وهي من طراز بوينج 747 من الإقلاع في يونيو حزيران للاشتباه في سببها المعلن لدخول البلاد. والطائرة باعتها شركة ماهان إير الجوية الإيرانية لفنزويلا قبل عام.

واحتجزت الأرجنتين الطائرة في وقت لاحق بناء على طلب من محكمة في الولايات المتحدة التي تفرض عقوبات على إيران وفنزويلا اللتين تربطهما علاقات وثيقة.