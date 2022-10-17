خطابات فولوديمير زيلينسكي "صرخة معركة من أجل العالم" في طريقها إلى النشر

من المقرر أن ينشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجموعة من خطاباته أثناء الحرب والتي وصفها ناشره بأنها "صرخة معركة من أجل العالم للتحدث علانية والكفاح من أجل الحرية".

وأوضحت دار "راندوم هاوس" للنشر، أن رسالة من أوكرانيا تتضمن 16 خطاباً اختارها فولوديمير زيلينسكي شخصياً، والتي "ستستكشف رحلة أوكرانيا منذ العام 2019".

وأكد زيلينسكي أن الخطابات سوف تساعد القراء على "فهم الأوكرانيين وفهم تطلعاتهم ومبادئهم وقيمهم".

يتضمن الكتاب أيضاً مقدمة جديدة يفكر فيها زيلينسكي عمّا تعلمه عن نفسه وعن أوكرانيا منذ بداية الحرب مع روسيا.

وسيتم التبرع بجميع عائدات الرئيس من الكتاب إلى صندوق "يونايتد 24". تدير الحكومة الأوكرانية أموال الصندوق من قبل الوزارات الحكومية لتغطية احتياجاتها الأكثر إلحاحاً.

أوضح زيلينسكي أن "دعم أوكرانيا ليس توجهاً أو تحدياً فيروسياً"، مضيفا: "إذا كنت تريد أن تفهم من أين نحن وماذا نريد وإلى أين سنذهب، فأنت بحاجة إلى معرفة المزيد عنا... فهذا الكتاب سيساعدك على القيام بذلك بالضبط".

ستتضمن رسالة من أوكرانيا مقدمة بقلم أركادي أوستروفسكي، محرر روسيا وأوروبا الشرقية بمجلة الإيكونوميست، والذي سيشرح سياق الخطابات وأسباب أهميتها، وقد أشار أوستروفسكي إلى أن الكتاب سجل "كيف وجدت أوكرانيا صوتها وقوتها".

سيتم نشر الكتاب من قبل دار هاتشينسون هينمانّ (المملكة المتحدة) وهو تابع لأكبر دور النشر عالمياً، "راندوم هاوس"، وسيتم نشره أيضاً في دول من بينها الولايات المتحدة وألمانيا واسبانيا والبرتغال.

وأكد روان بورشرز، مدير التحرير في دار هاتشينسون هاينمان: "على مدى الأشهر السبعة الماضية، أصبحت خطابات زيلينسكي صرخة لكل من يهتم بمستقبل الديمقراطية. إنه لشرف العمر أن أساعده على مشاركة رسالته مع العالم".

سيتم نشر رسالة من أوكرانيا في الـ 24 نوفمبر-تشرين الثاني.