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رياضة

شاهد: الإيطالي أندريا ماركاتو يفوز بأطول سباق في العالم بتوقيت قدره 43 يوماً

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بقلم:  يورونيوز
أندريا ماركاتو يفوز بسباق الـ 5000 كيلومتر سيرا على الأقدام في 43 يوما
أندريا ماركاتو يفوز بسباق الـ 5000 كيلومتر سيرا على الأقدام في 43 يوما   -   حقوق النشر  ZZVNRO via Euronews

فاز الإثنين الإيطالي أندريا ماركاتو صاحب الـ 40 عاماً بسباق "Sri Chinmoy Self-Transcendence" الذي تبلغ مسافته 4989 كيلومتراً. وقطع ماركاتو المسافة في غضون 43 يوماً و3 ساعات و20 دقيقة و27 ثانية ليحقق فوزه الثالث على التوالي في أطول سباق على الأقدام معتمد في العالم. 

وبسبب الطقس الممطر، لم يتمكن العداء من تحسين توقيته مقارنة بالعام الماضي، لكنه لا يزال يمتلك توقيت ثالث أسرع عداء في العالم في هذه السباق. 

لا يزال الرقم القياسي العالمي للسباق يمتلكه الفنلندي أشبريهانال آلتوو البالغ من العمر 52 عاماً، بتوقيت قدره 40 يوماً و9 ساعات و6 دقائق و21 ثانية حققه في العام 2015.  

أوضح أندريا مركاتو بعد نهاية السباق أن أكبر تحديات هذا العام بالنسبة له كانت الظروف الممطرة. وأشار إلى أن الأحذية المبللة تسبب ضغطاً على الجلد  وتطور الجروح بين أصابع القدم، مما يؤثر على سرعة العداء. يويتابع أنه كان مضطرا لتغيير حذاء الركض كل 3 إلى 4 أيام، لتجنب الإصابة بمزيد من البثور. 

استخدم العداء الفائز 13 زوجاً من أحذية الرياضة في سباق 4989 كيلومتراً هذا العام.

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النسخة الـ 26 من سباق "سري شيموي سلف ترانسندنس" تقام في الفترة ما بين 4 سبتمبر- أيلول إلى 25 أكتوبر- تشرين الأول الجاري. ويحدد قانون السباق الذي أسسه سري شيموي في العام 1997 على العدائين اتمام المسافة في 52 يوماً على الأكثر.

المصادر الإضافية • أ ف ب