ارتفاع حصيلة تحطّم مقاتلة روسية قرب أوكرانيا إلى 13 قتيلاً وانتهاء عمليات البحث

أعلنت السلطات الروسية هذا اليوم الثلاثاء أنّ 13 شخصاً على الأقلّ، بينهم ثلاثة أطفال، قتلوا في سقوط مقاتلة روسية من طراز سوخوي-34 وتحطّمها بمبنى سكني في جنوب روسيا قرب الحدود مع أوكرانيا، مشيرة إلى انتهاء عمليات البحث تحت الأنقاض.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الحالات الطارئة قولها إنّ "فرق الإنقاذ أنهت البحث تحت الأنقاض (...) في المحصّلة، لقي 13 شخصاً مصرعهم، بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب 19 آخرون بجروح".

وأدّى سقوط المقاتلة إلى اندلاع النيران في المبنى السكني المؤلف من 9 طوابق والذي يناهز عدد قاطنيه 900 شخص.

ووقعت الكارثة في مدينة ييسك التي تقع على بحر آزوف في منطقة كراسنودار قرب الحدود مع أوكرانيا.

من جهته أعلن الكرملين أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخطر بالحادث وأمر وزيري الصحة ميخائيل موراشكو والحالات الطارئة ألكسندر كورينكوف بالتوجّه إلى ييسكو.

وتسبّب وقود المقاتلة باشتعال حريق ضخم في المبنى أتى على خمس من طبقاته التسع.

وكانت المقاتلة حين تعرضت للحادث في طلعة تدريبية وقد تمكّن طياراها من النجاة بعد أن قذفا نفسيهما منها، بحسب وزارة الدفاع.

وعزت الوزارة سبب الحادث إلى خلل فني نجم عن "اشتعال النيران بأحد المحركين عند الإقلاع".

من جهتها قالت السلطات الأوكرانية إن 8 أشخاص لقوا حتفهم على الأقلّ في أوكرانيا يوم الإثنين بنيران الجيش الروسي، ولا سيّما بهجمات شنّتها طائرات مسيّرة مفخّخة في العاصمة كييف ومنطقة سومي في شمال شرق البلاد.

وأعلنت قيادة الجيش الأوكراني أنّ يوم الإثنين شهد في المجموع "شنّ موسكو 9 ضربات صاروخية و39 غارة جوية، و(إطلاقه) ما يصل إلى 30 صاروخاً بواسطة راجمات صاروخية".

وبالإضافة إلى العاصمة تعرّضت مناطق في محيط خاركيف وسومي (شمال-شرق) ودنيبروبتروفسك (وسط-شرق) وخيرسون وميكولاييف (جنوب) لقصف، بعد أسبوع على قصف عنيف استهدف أوكرانيا، وفق قيادة الجيش.

واستهدفت العديد من الضربات منشآت حيوية في ثلاث مناطق من بينها العاصمة، تاركة "مئات الأحياء" بدون كهرباء، كما أفاد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال متحدثا عن تنفيذ "خمس ضربات بطائرات مسيّرة" يُعتقد أنها إيرانية الصنع على كييف و"هجمات صاروخية" على منطقتَي دنيبروبتروفسك (وسط شرق) وسومي (شمال شرق).