ارتفاع حصيلة تحطّم مقاتلة روسية قرب أوكرانيا إلى 13 قتيلاً وانتهاء عمليات البحث

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قواته يوم الاثنين على أخذ المزيد من الأسرى، قائلا إن ذلك سيسهل إطلاق سراح الجنود المحتجزين لدى روسيا.

جاءت تصريحات زيلينسكي بعد ساعات من تنفيذ الجانبين إحدى أكبر عمليات تبادل الأسرى حتى الآن، إذ تبادلا 218 محتجزا إجمالا من بينهم 108 امرأة أوكرانية.

وقال في كلمة مسائية "أشكر كل من شارك في هذا النجاح، كما أشكر كل أولئك الذين يجددون ملء صندوق تبادل (الأسرى) لدينا، الذين يضمنون القبض على الأعداء.

"كلما زاد عدد الأسرى الروس لدينا، أصبحنا أقرب ما نكون لتحرير أبطالنا. يجب على كل جندي أوكراني، وكل قائد في الخطوط الأمامية أن يتذكر ذلك".

🇺🇦 They are at home, in Ukraine! 108 Ukrainian women returned from Russian captivity — 11 officers, 85 privates and sergeants, and 37 war prisoners from the Azovstal plant.



Photo: @AndriyYermak, Babel pic.twitter.com/CPohEbZ81n