ارتفاع حصيلة تحطّم مقاتلة روسية قرب أوكرانيا إلى 13 قتيلاً وانتهاء عمليات البحث

ارتفاع حصيلة تحطّم مقاتلة روسية قرب أوكرانيا إلى 13 قتيلاً وانتهاء عمليات البحثمحادثة
أعلنت السلطات الروسية هذا اليوم الثلاثاء أنّ 13 شخصاً على الأقلّ، بينهم ثلاثة أطفال، قتلوا في سقوط مقاتلة روسية من طراز سوخوي-34 وتحطّمها بمبنى سكني في جنوب روسيا قرب الحدود مع أوكرانيا، مشيرة إلى انتهاء عمليات البحث تحت الأنقاض.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الحالات الطارئة قولها إنّ "فرق الإنقاذ أنهت البحث تحت الأنقاض (...) في المحصّلة، لقي 13 شخصاً مصرعهم، بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب 19 آخرون بجروح".
وأدّى سقوط المقاتلة إلى اندلاع النيران في المبنى السكني المؤلف من 9 طوابق والذي يناهز عدد قاطنيه 900 شخص.
ووقعت الكارثة في مدينة ييسك التي تقع على بحر آزوف في منطقة كراسنودار قرب الحدود مع أوكرانيا.
من جهته أعلن الكرملين أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخطر بالحادث وأمر وزيري الصحة ميخائيل موراشكو والحالات الطارئة ألكسندر كورينكوف بالتوجّه إلى ييسكو.
وتسبّب وقود المقاتلة باشتعال حريق ضخم في المبنى أتى على خمس من طبقاته التسع.
وكانت المقاتلة حين تعرضت للحادث في طلعة تدريبية وقد تمكّن طياراها من النجاة بعد أن قذفا نفسيهما منها، بحسب وزارة الدفاع.
وعزت الوزارة سبب الحادث إلى خلل فني نجم عن "اشتعال النيران بأحد المحركين عند الإقلاع".
من جهتها قالت السلطات الأوكرانية إن 8 أشخاص لقوا حتفهم على الأقلّ في أوكرانيا يوم الإثنين بنيران الجيش الروسي، ولا سيّما بهجمات شنّتها طائرات مسيّرة مفخّخة في العاصمة كييف ومنطقة سومي في شمال شرق البلاد.
وأعلنت قيادة الجيش الأوكراني أنّ يوم الإثنين شهد في المجموع "شنّ موسكو 9 ضربات صاروخية و39 غارة جوية، و(إطلاقه) ما يصل إلى 30 صاروخاً بواسطة راجمات صاروخية".
وبالإضافة إلى العاصمة تعرّضت مناطق في محيط خاركيف وسومي (شمال-شرق) ودنيبروبتروفسك (وسط-شرق) وخيرسون وميكولاييف (جنوب) لقصف، بعد أسبوع على قصف عنيف استهدف أوكرانيا، وفق قيادة الجيش.
واستهدفت العديد من الضربات منشآت حيوية في ثلاث مناطق من بينها العاصمة، تاركة "مئات الأحياء" بدون كهرباء، كما أفاد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال متحدثا عن تنفيذ "خمس ضربات بطائرات مسيّرة" يُعتقد أنها إيرانية الصنع على كييف و"هجمات صاروخية" على منطقتَي دنيبروبتروفسك (وسط شرق) وسومي (شمال شرق).
زيلينسكي يحث قواته على أخذ مزيد من الأسرى الروس بعد عملية تبادل كبيرة
حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قواته يوم الاثنين على أخذ المزيد من الأسرى، قائلا إن ذلك سيسهل إطلاق سراح الجنود المحتجزين لدى روسيا.
جاءت تصريحات زيلينسكي بعد ساعات من تنفيذ الجانبين إحدى أكبر عمليات تبادل الأسرى حتى الآن، إذ تبادلا 218 محتجزا إجمالا من بينهم 108 امرأة أوكرانية.
وقال في كلمة مسائية "أشكر كل من شارك في هذا النجاح، كما أشكر كل أولئك الذين يجددون ملء صندوق تبادل (الأسرى) لدينا، الذين يضمنون القبض على الأعداء.
"كلما زاد عدد الأسرى الروس لدينا، أصبحنا أقرب ما نكون لتحرير أبطالنا. يجب على كل جندي أوكراني، وكل قائد في الخطوط الأمامية أن يتذكر ذلك".
🇺🇦 They are at home, in Ukraine! 108 Ukrainian women returned from Russian captivity — 11 officers, 85 privates and sergeants, and 37 war prisoners from the Azovstal plant.— Ukraine.ua (@ukraine_ua) October 17, 2022
Photo: @AndriyYermak, Babel pic.twitter.com/CPohEbZ81n
Our people are returning home 🇺🇦 pic.twitter.com/RjCbUyXBfA— Andriy Yermak (@AndriyYermak) October 17, 2022
استهداف 3 منشآت حيوية في ثلاث مناطق بأوكرانيا
وأعلنت قيادة الجيش الأوكراني أنّ يوم الإثنين شهد في المجموع "شنّ العدو تسع ضربات صاروخية و39 غارة جوية، و(إطلاقه) ما يصل إلى 30 صاروخاً بواسطة راجمات صاروخية".
وبالإضافة إلى العاصمة تعرّضت مناطق في محيط خاركيف وسومي (شمال-شرق) ودنيبروبتروفسك (وسط-شرق) وخيرسون وميكولاييف (جنوب) لقصف، بعد أسبوع على قصف عنيف استهدف أوكرانيا، وفق قيادة الجيش.
واستهدفت العديد من الضربات منشآت حيوية في ثلاث مناطق من بينها العاصمة، تاركة "مئات الأحياء" بدون كهرباء، كما أفاد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال متحدثا عن تنفيذ "خمس ضربات بطائرات مسيّرة" يُعتقد أنها إيرانية الصنع على كييف و"هجمات صاروخية" على منطقتَي دنيبروبتروفسك (وسط شرق) وسومي (شمال شرق).
توقيف أربعة روس في النرويج لالتقاطهم صوراً في منطقة محظورة
أعلنت الشرطة النروجية الإثنين توقيف أربعة روس لالتقاطهم صوراً فوتوغرافية في منطقة ممنوع التصوير فيها، في حلقة جديدة من مسلسل توقيفات مماثلة حصلت في الآونة الأخيرة في خضمّ توتّر شديد يخيّم على المواقع الاستراتيجية في البلاد.
ولم تحدّد الشرطة بالضبط ماهية الموقع أو الغرض الذي كان الموقوفون - وهم ثلاثة رجال وامرأة - مهتمّين بتصويره.
ويأتي هذا الإعلان بعيد أيام قليلة من توقيف السلطات النروجية روسيين آخرين، في مكانين منفصلين، للاشتباه بوقوفهما خلف إطلاق طائرات بدون طيار بشكل غير قانوني والتقاط صور و/أو مقاطع فيديو فوق الأراضي النروجية خلافاً للقانون.
وقالت الشرطة في بيان الإثنين إنّ الروس الأربعة أوقفوا الخميس في منطقة نوردلاند في شمال البلاد بينما كانوا في سيارة تحمل لوحة تسجيل روسية، مشيرة إلى أنّهم وضعوا في اليوم التالي رهن الحبس الاحتياطي لمدة سبعة أيام.
وأضافت أنّه سبق لهؤلاء الأربعة وأن شوهدوا وهم يصوّرون في مكان يُمنع التصوير فيه في هذه المنطقة.