شاهد: تحت شعار "نقرأ لنرتقي" انطلاق معرض الكتاب السوري في دمشق

تشهد العاصمة السورية دمشق فعاليات معرض الكتاب السوري الثاني الذي انطلق يوم 12 أكتوبر – تشرين الأول ويستمر حتى يوم 22 من الشهر الجاري.

وتحت شعار "نقرأ لنرتقي"، يشارك في المعرض أكثر من عشرة آلاف كتاب من إصدار 11 دار نشر عامة و39 دار نشر خاصة، 12 منها متخصصة في إصدار كتب الأطفال.

وشهدت فعاليات المعرض توقيع الكاتب السوري طالب عمران لروايتين صادرتين عن اتحاد كتاب العرب وهما "كنوز الأعماق" وثلاثية "حرب الأحقاد وسادة القهر والمتعة والخروج من النفق".

وتدور الرواية الأولى في المستقبل الذي تحاول فيه القوى العظمى السيطرة على بقية سكان الكوكب من خلال سبل التكنولوجيا الحديثة ومكافحة شعوب الدول النامية ضد هذا النفوذ المتنامي.

وتشارك بالمعرض أيضاً جويل الدكاك، وهي أصغر روائية سورية حيث تبلغ من العمر 16 عاماً، بروايتها "جولة في فلك العشق" التي تدور حول فتاة تحاول الوصول إلى كاتبها المفضل بمساعدة صديق لها.