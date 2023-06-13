إليزابيث غيلبرت كاتبة "طعام، صلاة، حب" تلغي طرح كتابها الجديد لأن قصته تدور في روسيا

بقلم: يورونيوز

اشتُهرت إليزابيث غيلبرت في جميع أنحاء العالم بسيرتها الذاتية، ("Eat, pray, love") ("طعام، صلاة، حب")، التي تروي رحلتها لتطوير الذات إلى إيطاليا والهند وبالي. واقتُبس الكتاب على الشاشة من خلال فيلم أدّت بطولته النجمة جوليا روبرتس.

ألغت الروائية الأمريكية إليزابيث غيلبرت، مؤلفة كتاب ("Eat, pray, love") ("طعام، صلاة، حب") الذي حقق نجاحاً كبيراً، طرح كتابها الجديد المعلن سابقاً، بسبب حبكته التي تدور في روسيا، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وقالت غيلبرت في رسالة بالفيديو نشرتها الاثنين على انستغرام: "الآن ليس الوقت المناسب لنشر هذا الكتاب" الذي يحمل عنوان "The Snow Forest" ("غابة الثلج") وتدور أحداثه في سيبيريا، وأضافت القول: "لا أريد أن أضيف إلى آلام الأشخاص الذين عانوا وما زالوا يعانون من آلام شديدة".

وأشارت الكاتبة، التي أعلنت عن إصدار الكتاب الأسبوع الماضي، إلى أنها تلقت خلال عطلة نهاية الأسبوع "موجة ردود وتعليقات من قرّاء أوكرانيين، عبّروا عن غضبهم وحزنهم وخيبة أملهم وألمهم لقراري أن أنشر (. ..) اليوم، بصرف النظر عن الموضوع، كتابا تدور أحداثه في روسيا".

هذا الكتاب، على حد وصفها، "تدور أحداثه في وسط سيبيريا في منتصف القرن الماضي، ويحكي قصة مجموعة أفراد قرروا الانسحاب من المجتمع لمقاومة النظام السوفياتي والدفاع عن الطبيعة في مواجهة المدّ الصناعي".

واختتمت الروائية كلامها قائلة: "سأحذف هذا الكتاب من جدول النشر...أنا أعمل على مشاريع كتب أخرى واتّخذتُ قراراً بتحويل اهتمامي إليها".

واشتُهرت إليزابيث غيلبرت في جميع أنحاء العالم بسيرتها الذاتية، ("Eat, pray, love") ("طعام، صلاة، حب")، التي تروي رحلتها لتطوير الذات إلى إيطاليا والهند وبالي. واقتُبس الكتاب على الشاشة من خلال فيلم أدّت بطولته النجمة جوليا روبرتس.