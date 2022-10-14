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الضفة الغربية
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مقتل فلسطينيين اثنين في عملية للجيش الاسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة

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بقلم:  يورونيوز
أحد عناصر الجناح العسكري لحركة الجهاد الفلسطيني في مدينة جنين شمال الضفة الغربية
أحد عناصر الجناح العسكري لحركة الجهاد الفلسطيني في مدينة جنين شمال الضفة الغربية   -   حقوق النشر  JAAFAR ASHTIYEH/AFP

قتل فلسطينيان الجمعة برصاص الجيش الاسرائيلي في عملية عسكرية في مدينة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان "نقل شهيدان إلى مستشفى جنين الحكومي".

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن عملية مستمرة في مخيم جنين للاجئين في هذه المدينة.

إلا أن الجيش الإسرائيلي رفض التعليق على الفور على شقوط قتلى عندما اتصلت به وكالة فرانس برس.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية وفا أن "قوات خاصة اسرائيلبية تسللت إلى مدينة جنين ومخيمها واعتلت أسطح عدة عمارات، تبعها اقتحام عشرات الآليات العسكرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، استخدمت خلالها القوات الاسرائيلية الرصاص الحي ".

وكانت الفصائل الفلسطينية دعت اليوم الجمعة إلى يوم غضب على الممارسات الإسرائيلية والقتل شبه اليومي في الضفة الغربية والقدس، ودفعت إسرائيل بوحدات إضافية من الشرطة وحرس الحدود إلى مدينة القدس.

المصادر الإضافية • أ ف ب