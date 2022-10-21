شاهد: مطاعم الهواء الطلق في مراكش تقدم أطباقها من جديد مع عودة السائحين

تشتهر مدينة مراكش المغربية بعدة أحياء ومناطق سياحية تجذب الزوار، ومن أبرزها ساحة جامع الفنا التي تنتشر فيها مطاعم عادت لتقدم 10 آلاف وجبة في اليوم.

يقوم باعة الطعام في الشارع بطهي الأطباق المغربية التقليدية لتقديمها إلى السائحين الذين عادوا إلى المغرب بعد الأزمة التي سببتها جائحة كورونا وما تبعها من إغلاق الحدود.

بداية من الساعة 6 مساءً، تمتلئ ساحة جامع الفنا الشهيرة في مراكش بالزوار الأجانب والمحليين. وتشتهر بأكشاك طعام الشوارع، أكثر من 60 منها يطبخ فيها الباعة رؤوس الأغنام ولحم البقر في قدور كبيرة.

يقول أماني سعيد الذي يمتلك مطعما في هذا المكان "في الصباح، نذهب إلى المسلخ، ونشتري كل ما نحتاجه، نقوم بطهي جميع الوجبات، وخاصة الطنجية، بمجرد طهيها نضعها في أواني الطنجية الخزفية للحفاظ عليها ساخنة. سرنا في الطبخ هو أننا نطبخه جيدًا ونحافظ عليه نظيفًا ونضيف إليه البهارات."

يعد طبق الطنجية الأكثر مبيعا، وهو طبق سمي على اسم وعاء تيراكوتا الصيني الذي يتم طهيه فيه.

عادة ما تحضر الطنجية من لحم البقر والليمون المسكر والثوم والزعفران والكمون وزيت الزيتون. ثم توضع في القدر وتُطهى ببطء شديد في رماد فرن الحطب. يمكن للزبائن بعد ذلك الاستمتاع بالطبق الشهير المصحوب بالخبز المنزلي والزيتون والخضروات.

يقول حسن زرولي، الذي يملك أحد أكشاك الطعام "الطنجية هي تخصص مراكش. اللحوم هي المكون الرئيسي الذي يأتي مع مكونات أخرى، وهناك أيضًا رؤوس البقر والأغنام ، لذلك تشتهر هذه الساحة بأنواعها المختلفة وخاصة الأطعمة الشعبية".

استراحة للشراب

لا يوجد في هذه الساحة سوى الطعام، بل هناك الكثير من أكشاك العصائر التي تقدم تشكيلة واسعة ومتنوعة.

يؤكد بائع العصائر عبد الصمد غموم أن الطلب على العصائر مرتفع للغاية، ويضيف "اعتدنا تقديم عصير البرتقال فقط ولكن الآن هناك العديد من الأنواع، مثل عصير الفاكهة وعصير الأناناس وغيرها ... الناس يشعرون بالعطش عندما يزورون الساحة ويتجولون لذلك يأتون إلى هنا لشرب بعض العصير."

توفر أكشاك الساحة وجبات خفيفة آخرى، كالحلزون الذي يفضله عقيل القادم من فرنسا.

تنشط الحركة في الليل، حيث تضيء الأكشاك أضواءها وتتحضر لتقديم وجبات العشاء.

تستمتع كارولين، السائحة من المملكة المتحدة، بالطعام المغربي بقدر ما تستمتع بالمشاهد. تفضل كما تقول أكلة الطاجين التي تحظى بشعبية كبيرة.

وأكل الشارع يلبي جميع متطلبات وأذواق السائحين والزوار، فإلى جانب الطاجين تقدم المطاعم قائمة غنية من الطعام كالسمك المشوي والمقلي والكسكس. وبأسعار تناسب جميع الميزانيات. تتراوح سعر الوجبة من 2 يورو (2 دولار) إلى 25 يورو (24 دولارًا).

تلعب هذه الساحة دورًا رئيسيًا في جذب السياح الذين يزورون مراكش.

استقبل المغرب 3.2 مليون سائح في حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2022، وهو نفس العدد الذي سجل في 2019. وفي العام 2001 تم إدراج جامع الفنا على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.