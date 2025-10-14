Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
النمو السكاني يواصل الارتفاع.. مصر تتخطى 118 مليون نسمة

أهرامات الجيزة على أفق مدينة الجيزة، المدينة الشقيقة للقاهرة (تصوير: مايا أليروتزو، أسوشيتد برس)
بقلم: يورونيوز
نشرت في
يعادل عدد سكان مصر 1.44% من إجمالي سكان العالم، وفقًا لبيانات موقع "وورلدوميتر" المستندة إلى أحدث إحصاءات شعبة السكان في الأمم المتحدة.

تجاوز عدد سكان مصر حاجز 118.8 مليون نسمة وفقًا لبيانات موقع "وورلدوميتر" المستندة إلى أحدث إحصاءات الأمم المتحدة.

وبلغ عدد السكان نحو 118,365,995 نسمة في منتصف عام 2025، أي ما يعادل 1.44% من إجمالي سكان العالم، لتحتل مصر المرتبة الثالثة عشرة عالميًا من حيث عدد السكان، وأكبر دولة عربية من حيث الكثافة السكانية.

الكثافة السكانية وتوزيع السكان

تبلغ الكثافة السكانية في مصر نحو 119 شخصًا لكل كيلومتر مربع (308 أشخاص لكل ميل مربع) على مساحة يابسة تُقدّر بـ 995,450 كيلومترًا مربعًا.

ويعيش 40.91% من السكان في المناطق الحضرية، أي حوالي 48.4 مليون شخص، بينما يقيم الباقون في المناطق الريفية. وتتصدر القاهرة قائمة المدن الأكثر اكتظاظًا بنحو 9.6 ملايين نسمة، تليها الإسكندرية بحوالي 5.2 ملايين نسمة. وفي المقابل، تتوسع المدن الجديدة مثل العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر ضمن مشاريع تهدف لتخفيف الضغط عن العاصمة.

وتيرة النمو السكاني

تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن عدد سكان مصر ارتفع من 21.1 مليون نسمة عام 1950 إلى أكثر من 118.3 مليون نسمة عام 2025، أي ما يعادل خمسة أضعاف خلال 75 عامًا.

ورغم تراجع معدل النمو السنوي من ذروته منتصف الثمانينيات فوق 3% إلى 1.57% في عام 2025، إلا أن البلاد ما تزال تواجه معضلات ديموغرافية كبيرة تتعلق بتوفير الموارد والخدمات الأساسية.

خصوبة مرتفعة وشباب يشكّلون العمود الفقري

يبلغ العمر الوسيط للسكان 24.5 عامًا، ما يجعل مصر من أكثر الدول شبابًا في المنطقة.

وانخفض معدل الخصوبة من نحو 7 أطفال لكل امرأة في ستينيات القرن الماضي إلى 2.7 طفل عام 2025، إلا أنه لا يزال مرتفعًا مقارنة بالدول ذات الدخل المتوسط، ما يعني استمرار الضغوط على الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية.

وتقدّر الأمم المتحدة أن يصل عدد سكان مصر إلى 161.6 مليون نسمة بحلول عام 2050، رغم التراجع المتوقع في معدل الخصوبة إلى 2.2 طفل لكل امرأة.

