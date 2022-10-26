وزراء الحكومة الأردنية يضعون استقالاتهم تحت تصرف رئيس الوزراء

قالت وسائل إعلام رسمية يوم الأربعاء إن وزراء الحكومة الأردنية وضعوا استقالاتهم، تحت تصرف رئيس الوزراء بشر الخصاونة تمهيدا لإجراء تعديل وزاري يوم الخميس.

والتعديل الوزاري المرتقب هو الخامس في حكومة الخصاونة. وسيشمل التعديل الوزاري وفق وسائل إعلام أردنية بين خمسة وعشرة حقائب وزارية، لكن التعديل لن يطال على الأرجح وزارات السيادة، وفق المصادر ذاتها.

وشكلت حكومة الدبلوماسي والقانوني بشر الخصاونة (53 عاما) في 12 تشرين الأول/اكتوبر 2020.

ويعود آخر تعديل حكومي الى الحادي عشر من تشرين الأول/اكتوبر من العام الماضي وشمل ثماني وزارات مع استحداث وزارة جديدة للاستثمار.

ويعاني الأردن الذي تأثر بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا، أوضاعا اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة كوفيد-19 وديون فاقت 50 مليار دولار.

وتستضيف المملكة الهاشمية 1,3 مليون لاجئ سوري، وتؤكد أن أكلاف ذلك فاقت 12 مليار دولار.

ويعتمد اقتصاد المملكة الى حد كبير على المساعدات، وخصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج.