الشرطة الإسرائيلية تنشر فيديو لعملية نابلس التي أسفرت عن 5 قتلى من مجموعة "عرين الأسود"

نشرت الشرطة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء لقطات مصورة بكاميرا مثبتة على خوذة أحد الجنود، تظهر جنودا يطلقون النار على مقاتلين فلسطينيين، وفقا لبيان للشرطة.

قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية أغارت على معقل لجماعة مسلحة في ثاني أكبر مدن الضفة الغربية المحتلة، وفجرت معملا للقنابل واشتبكت في معركة بالأسلحة النارية.

ويقول مسؤولو صحة فلسطينيون إن خمسة فلسطينيين قتلوا وأصيب 20 آخرين.

كان الهدف من تنفيذ العملية العسكرية الواسعة من الشرطة والاستخبارات، هو ضد "المقرّ العام ومشغل أسلحة" تابعين لمجموعة "عرين الأسود" في البلدة القديمة في نابلس.

وقالت وزارة الصحة إن الرجال الخمسة الذين قتلوا في الغارة كانوا في العشرينيات والثلاثينيات من العمر. وأضافت الوزارة أن عددا من الجرحى في حالة خطيرة.

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت، يائير لابيد، مقتل وديع الحوح، زعيم جماعة "عرين الأسود"، في تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية خلال الليل.

في تصريحات في مؤتمر، قال إن العملية كانت "ضربة دقيقة وقاتلة."

وشيع حشد كبير من الفلسطينيين اليوم، الثلاثاء، القتلى الخمسة.