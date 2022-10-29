حسن نصر الله: إسرائيل غير جاهزة للحرب ولبنان التقط الظروف التاريخية لإنجاز اتفاق الترسيم

وصف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل ب" النتيجة المهمة والانتصار التاريخي." لكنه أوضح أن هناك مساحة تبلغ 2.5 كم بقيت عالقة واعتبر أنها "منطقة محتلة يجب تحريرها."

وفي كلمة متلفزة تناولت تفاصيل ترسيم الحدود قال نصر الله: "كدنا نصل إلى الحرب قبل التوصل إلى اتفاق" معتبرا أن "التهديد والمقاومة بالحرب كانا عاملين حاسمين في إنجاز الاتفاق".

واعتبر حسن نصر الله أن من العوامل الأخرى هي أن "إسرائيل غير جاهزة للحرب (...) ولبنان التقط الظروف التاريخية لإنجاز اتفاق الترسيم."

لا ضمانات أمنية لإسرائيل

ولفت إلى أنّ "كل الذي حصل لم يقدّم فيه لبنان أي ضمانات أمنية، ولو كان هناك ضمانات أمنية تحت الطاولة لكان لابيد وغيره أظهروها لجمهورهم لأنّهم بحاجة إلى ذلك."

مضيفا "عند اقتضاء المصالح الوطنية الكبرى فإن المقاومة لن تتردد ولو كان الذهاب إلى الحرب." مهددا " لن يستطيع أحد أن يستخرج الغاز، إذا منع أحد لبنان من استخراج غازه."

وختم نصر الله كلمة بالقول "أخر شي بين أن الصواريخ بطعمي خبز." في إشارة إلى أن صواريخ حزب الله كانت سببا في إتمام الاتفاق.