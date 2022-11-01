أرباح أرامكو السعودية زادت 39 % في الربع الثالث بفضل ارتفاع أسعار النفط

أعلنت شركة "أرامكو" السعودية أنها حققت زيادة بنسبة 39% في أرباحها خلال الربع الثالث من 2022، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بفضل ارتفاع أسعار النفط الناجم عن استمرار الحرب في أوكرانيا.

ويأتي إعلان الشركة النفطية العملاقة مع تخفيض كارتل أوبك بلاس لمصدّري النفط إنتاج النفط بواقع مليوني برميل يوميا، في قرار أثار غضب واشنطن، الذي اعتبرته "اصطفافا مع روسيا" في الحرب.

وأوضحت أرامكو في بيان أنّ "صافي الدخل بلغ 159.12 مليار ريال (42.43 مليار دولار) للربع الثالث من عام 2022، بالمقارنة مع 114.09 مليار ريال سعودي (30.43 مليار دولار) للربع ذاته من عام 2021"، وأشارت إلى أنّ "الزيادة في صافي الدخل مدفوعة بشكل أساس بارتفاع أسعار النفط الخام، وكذلك الكميات المباعة".

وأشاد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر "بالأرباح القوية والتدفقات النقدية الحرة القياسية" التي ارتفعت من 28.7 مليار دولار في الربع الثالث من العام الماضي إلى 45 مليار دولار في الربع الثالث للعام الحالي.

وقال الناصر: "مع تأثر أسعار النفط الخام العالمية خلال هذه الفترة بسبب استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، فإن وجهة نظرنا على المدى الطويل هي أن الطلب على النفط الخام سيستمر في النمو لما تبقى من العقد الجاري، نظرا لحاجة العالم إلى طاقة أكثر موثوقية وبأسعار معقولة".

وتعد أرامكو، ثاني أكبر الشركات العالمية من حيث القيمة مع حوالى تريليوني دولار بعد شركة آبل الأميركية، المصدر الرئيسي لعائدات المملكة. وقالت إيلن والد مؤلفة كتاب يتناول تاريخ شركة أرامكو النفطية السعودية العملاقة، إنّ الشركة في وضع جيد للاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة، إذ تتميز "بأقل تكلفة إنتاج بهامش هائل" مقارنة بشركات النفط الأخرى.

وأدى استمرار العوائد الضخمة لارامكو إلى عام اقتصادي مميز للسعودية، مع تحقيق فوائض مالية يمكن أن تساعد في تمويل الخطط الطموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصادها المرتهن بالنفط.

والإثنين، أعلنت السعودية أنها حقّقت نموا في الناتج المحلّي الإجمالي في الربع الثالث من العام الحالي قدره 8.6 % على أساس سنوي "مدفوعا بنمو عائدات قطاع النفط"، وفقاً للتقديرات السريعة التي كشفت عنها الهيئة العامة للإحصاء الحكومية. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بنسبة 7.6% في عام 2022، وفق صندوق النقد الدولي.