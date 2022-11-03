15 حائزاً على جائزة نوبل يطالبون بإطلاق سراح علاء عبد الفتاح وسجناء الرأي بمصر

دعا حاصلون على جائزة نوبل للأدب قادة العالم المشاركين في مؤتمر المناخ كوب27 في مصر هذا الأسبوع إلى المساعدة في الإفراج عن آلاف المعتقلين السياسيين ومن ضمنهم علاء عبد الفتاح الذي بدأ بإضراب عن الطعام منذ نحو 6 أشهر والذي "يواجه خطر الموت".

العريضة أطلقتها دارا نشر بريطانية وأمريكية، سبق ونشرتا كتابات عبد الفتاح، وهما دار نشر "فيتزكارالدو" و"سفن ستوريز برس"، ووقع عليها 13 حائزاً على جائزة نوبل للآداب بينهم البيلاروسية سفيتلانا أليكسيفيتش والفرنسية آني إرنو والتركي أورهان باموك. ووقع الأمريكي الحائز على جائزة نوبل للكيمياء جورج بي سميث العريضة أيضاً إضافة إلى زميله في مجال الفيزياء، البريطاني رودجر بنروز.

ودعا الموقعون قادة العالم إلى "التحدث باسم السجناء والدعوة إلى إطلاق سراحهم، ودعوة مصر إلى قلب الصفحة لتصبح شريكة حقيقية في مستقبل مختلف، مستقبل يحترم حياة الإنسان وكرامته".

وتستشهد العريضة بحالة عبد الفتاح، الذي سُجن معظم العقد الماضي وهو أحد السجناء السياسيين الأبرز في مصر. وكان الكاتب المصري-البريطاني بدأ الإضراب عن الطعام في نيسان/أبريل، وقال إنه سيتوقف عن شرب الماء في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر، الذي يوافق في اليوم الأول من مؤتمر المناخ كوب27.

وحكم على عبد الفتاح بالسجن عام 2014 بعدما أدانته محكمة بعدة تهم مرتبطة بالتظاهر غير المصرّح به. وفي 2019 اعتقل بتهمة "نشر أخبار كاذبة" وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي حكم عليه بالسجن لخمس سنوات.

وتقدر منظمة هيومن رايتس ووتش عدد سجناء الرأي في مصر بنحو 60 ألفاً.

وأرسلت العريضة لعدة أشخاص بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال والرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك والملك تشالز الثالث ورئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن.