أول لقاء بين ميلوني والقادة الأوروبيين في بروكسل وأزمة الطاقة تتصدر المباحثات

تلتقي رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني الخميس في بروكسل قادة الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى منذ توليها مهامها، في اجتماع يرتقب أن تطغى عليه أزمة الطاقة.

وكتبت صباح الخميس على تويتر أن "صوت إيطاليا في أوروبا سيكون قويا: نحن مستعدون لمواجهة الملفات الكبرى بدءا بأزمة الطاقة عبر العمل على حل سريع وفعال بهدف دعم العائلات والشركات ووقف التكهنات".

"براغماتية" و"زعيمة معتدلة"

زيارة زعيمة حزب "أخوة إيطاليا" اليميني المتطرف البالغة من العمر 45 عاماً والتي تعهدت بالدفاع عن مصالح إيطاليا قبل كل شيء، ستتم متابعتها عن كثب في جو من القلق بشأن اضطرابات محتملة يمكن أن تستجد بين حكومتها والهيئات الأوروبية، قالت ميلوني إن "بروكسل يجب ألا تهتم بما يمكن أن تفعله روما بشكل أفضل" منتقدة "أوروبا التي تتدخل في كل الأمور الصغيرة وتغيب عن القضايا الكبرى".

وفي أول زيارة لها الى الخارج منذ تعيينها - التقت لفترة وجيزة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 23 تشرين الأول/ أكتوبر في روما - ستلتقي برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا.

سيكون لقاؤها مع فون دير لايين الأول منذ الضجة التي أثارتها تصريحات رئيسة المفوضية التي حذرت قبل الانتخابات في شبه الجزيرة من العواقب التي يمكن أن تواجهها ايطاليا في حال حادت عن المبادئ الديموقراطية.

لكن أول رئيسة للحكومة في إيطاليا، على رأس أكثر الحكومات يمينية منذ فترة ما بعد الحرب، يرتقب أن تصل إلى بروكسل دون نوايا مواجهة بحسب ما قال الخبير السياسي لورنزو كودونيو. وأوضح لوكالة فرانس برس أن "ميلوني براغماتية وتريد أن ينظر إليها على أنها زعيمة معتدلة".

من المتوقع أن تشدد رئيسة وزراء ثالث اقتصاد في منطقة اليورو على ضرورة اعتماد إجراءات أوروبية لخفض أسعار الطاقة، وهي معركة بدأها سلفها ماريو دراغي.

استمرارية لنهج دراغي

وأضاف أن "المناقشات ستركز على الطاقة، المشكلة الأكثر إلحاحا مع اقتراب فصل الشتاء" معتبراً أن ميلوني ستسعى إلى إثبات أنها تشكل استمرارية لحكومة دراغي عبر مطالبتها بحلول على "مستوى الاتحاد الأوروبي".

وكان الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي انضم إلى الدول الأخرى للمطالبة بإيجاد حلول لأزمة الطاقة على المستوى الأوروبي وليس من خلال مقاربة فردية اعتمدتها برلين وواجهت انتقادات شديدة من قبل شركائها.

واعتبرت صحيفة Il Messaggero الإيطالية الخميس أن هذه الزيارة "لن يكون لها تداعيات عملية بشكل مباشر" مضيفة أنها ستتيح لميلوني "تقييم آفاق" المساعدة الأوروبية لبلادها.

"وراء رسائل التهدئة"

يأمل القادة الأوروبيون من جهتهم اقتناص هذه الفرصة "لكي يفهموا بشكل أفضل نوايا ميلوني" كما قال سيباستيان مايار مدير معهد جاك ديلور لوكالة فرانس برس.

وقال "وراء رسائل التهدئة" القائلة بأن روما راسخة في العالم الغربي وحلف شمال الأطلسي وأنها بعيدة عن الفاشية، فإن ميلوني "بقيت غامضة نسبياً حول ما تريد القيام به".

يرتقب أن يبدي القادة الأوروبيون حذراً لتجنب دفع ميلوني إلى معسكر الدولتين القوميتين، بولندا والمجر.

من غير المرجح حدوث صدام حول الصندوق الأوروبي للتعافي بعد الوباء والذي تعد إيطاليا المستفيد الرئيسي منه بحوالي 200 مليار يورو، حتى لو قالت ميلوني إنها تريد إجراء "تعديلات" للأخذ بالاعتبار ارتفاع أسعار الطاقة وهذه التعديلات يجب أن تكون موضع تفاوض على المستوى "التقني" بحسب كودونيو.

ويرى سيباستيان مايار أيضاً أنه "بشأن المواضيع الاقتصادية، ليس لديها أي مصلحة في فتح جبهة مع بروكسل" مضيفاً "إذا وقفت في وجه أوروبا، فسيكون ذلك مخالفاً للمصالح الإيطالية".

لكن سيكون من الصعب لبروكسل على المدى الطويل تجنب المواجهة بشأن الهجرة، الموضوع المفضل لليمين المتطرف في إيطاليا التي تشكل إحدى أبرز بوابات دخول المهاجرين إلى أوروبا.