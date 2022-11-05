الغزو الروسي لأوكرانيا: إيران تعترف لأول مرة بإرسال طائرات مسيرة إلى موسكو

اتفق وزراء خارجية الدول الصناعية السبع على إنشاء "آلية تنسيق" لمساعدة أوكرانيا على إصلاح منشآت توزيع الكهرباء والمياه التي تعرضت لقصف في الأسابيع الأخيرة و"الدفاع" عنها. كما يتعلق الأمر بتوفير مضخات مياه وسخانات وحاويات للإسكان ومراحيض وأسرّة وبطانيات أو خيام.

وقل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال اجتماع مجموعة السبع، إن روسيا تحاول التعويض عن هزائمها من خلال استهداف البنية التحتية الحيوية وإخضاع أوكرانيا عبر جعل سكانها "يتجمدون" بردا.

ورغم ذلك، طمأن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال مواطنيه قائلا الجمعة "نحن نستعد لجميع السيناريوهات. نخزن معدات لإنتاج الطاقة في حال الطوارئ".

وأضاف "اليوم، نحو نصف المباني في جميع أنحاء أوكرانيا لديها تدفئة، مدارس ورياض أطفال ومستشفيات ومبان سكنية... وفي كييف يتمتع حاليا 78 بالمئة من المباني بالتدفئة".

وتابع المسؤول "هناك احتياطات كافية في مخازن الغاز تحت الأرض. تم جمع 14,5 مليار متر مكعب من الغاز. مع أخذ التسليمات الخارجية المتوقعة في الاعتبار، ستكون هذه كميات كافية للموسم" عندما يكون التسخين ضروريا.

وأردف رئيس الوزراء الأوكراني "تلقينا 700 مولد كهربائي من مانحين (أجانب). وسيسلموننا 900 مولد آخر قريبا".

بدورها، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" اتخاذ إجراءات لتمكين المزارعين من الاستمرار في الإنتاج رغم النزاع.