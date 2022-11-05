الغزو الروسي لأوكرانيا: إيران تعترف لأول مرة بإرسال طائرات مسيرة إلى موسكو

الغزو الروسي لأوكرانيا: إيران تعترف لأول مرة بإرسال طائرات مسيرة إلى موسكومحادثة
اتفق وزراء خارجية الدول الصناعية السبع على إنشاء "آلية تنسيق" لمساعدة أوكرانيا على إصلاح منشآت توزيع الكهرباء والمياه التي تعرضت لقصف في الأسابيع الأخيرة و"الدفاع" عنها. كما يتعلق الأمر بتوفير مضخات مياه وسخانات وحاويات للإسكان ومراحيض وأسرّة وبطانيات أو خيام.
وقل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال اجتماع مجموعة السبع، إن روسيا تحاول التعويض عن هزائمها من خلال استهداف البنية التحتية الحيوية وإخضاع أوكرانيا عبر جعل سكانها "يتجمدون" بردا.
ورغم ذلك، طمأن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال مواطنيه قائلا الجمعة "نحن نستعد لجميع السيناريوهات. نخزن معدات لإنتاج الطاقة في حال الطوارئ".
وأضاف "اليوم، نحو نصف المباني في جميع أنحاء أوكرانيا لديها تدفئة، مدارس ورياض أطفال ومستشفيات ومبان سكنية... وفي كييف يتمتع حاليا 78 بالمئة من المباني بالتدفئة".
وتابع المسؤول "هناك احتياطات كافية في مخازن الغاز تحت الأرض. تم جمع 14,5 مليار متر مكعب من الغاز. مع أخذ التسليمات الخارجية المتوقعة في الاعتبار، ستكون هذه كميات كافية للموسم" عندما يكون التسخين ضروريا.
وأردف رئيس الوزراء الأوكراني "تلقينا 700 مولد كهربائي من مانحين (أجانب). وسيسلموننا 900 مولد آخر قريبا".
بدورها، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" اتخاذ إجراءات لتمكين المزارعين من الاستمرار في الإنتاج رغم النزاع.
إيران تعترف بإرسال طائرات مسيرة إلى روسيا قبل حرب أوكرانيا
اعترفت إيران للمرة الأولى يوم السبت، بأنها زودت موسكو بطائرات مسيرة، لكنها قالت إنها أرسلتها قبل الحرب في أوكرانيا حيث استخدمت روسيا طائرات مسيرة لاستهداف محطات طاقة وبنية تحتية مدنية.
وقال حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني، إنه تم إرسال "عدد صغير" من الطائرات المسيرة إلى روسيا قبل أشهر قليلة من غزو القوات الروسية لأوكرانيا في 24 فبراير /شباط.
وفي أكثر ردود إيران تفصيلا حتى الآن على مسألة الطائرات المسيرة، نفى الوزير استمرار طهران في تزويد موسكو بطائرات مسيرة.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن أمير عبد اللهيان قوله "هذه الجلبة التي أثارتها بعض الدول الغربية بأن إيران قدمت صواريخ وطائرات مسيرة لروسيا للمساعدة في الحرب في أوكرانيا - الجزء المتعلق بالصواريخ خاطئ تماما".
وأضاف "الجزء المتعلق بالطائرات المسيرة صحيح، زودنا روسيا بعدد صغير من الطائرات المسيرة قبل أشهر من حرب أوكرانيا".
اتهامات لموسكو بالسعي لجعل الأوكرانيين يتجمدون بردا وبإجلاء سكان قسرا
اتهمت الولايات المتحدة الجمعة، روسيا بأنها تسعى إلى جعل الأوكرانيين "يتجمدون" بردا هذا الشتاء بينما تقف عاجزة عن تحقيق انتصارات عسكرية، في وقت أعلن الرئيس الروسي استمرار إجلاء السكان من منطقة خيرسون الجنوبية في مواجهة ضغوط قوات كييف.
ونددت أوكرانيا بما وصفته بأنه "ترحيل جماعي قسري" إلى أراضيها الواقعة شرقًا تحت السيطرة الروسية أو إلى روسيا نفسها.
15 قتيلًا جراء حريق في مقهى في مدينة كوستروما الروسية
قضى 15 شخصًا جراء حريق اندلع في مقهى في مدينة كوستروما الروسية، على بعد نحو 300 كلم شمال شرق موسكو، وفق ما أفادت وكالات أنباء روسية السبت.
ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن مصدر في الشرطة قوله إنه تمّ تسجيل سقوط "15 ضحية" مشيرًا إلى إجلاء 250 شخصًا من المبنى الذي شبّ فيه الحريق ليل الجمعة السبت.
2️⃣5️⃣4️⃣ days of full-scale Russia’s war on #Ukraine.— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) November 4, 2022
Information on #Russian invasion.
Losses of #Russia’s armed forces in Ukraine, November 4. pic.twitter.com/Lsgms0VDqN
كييف تتهم روسيا بالسعي لجعل الأوكرانيين يتجمدون بردا وبإجلاء سكان قسرا
اتهمت الولايات المتحدة روسيا الجمعة بأنها ترغب في جعل الأوكرانيين "يتجمدون" من البرد هذا الشتاء في حين تقف عاجزة عن تحقيق انتصارات عسكرية، في حين أعلن فلاديمير بوتين استمرار إجلاء السكان من منطقة خيرسون الجنوبية في مواجهة ضغوط قوات كييف.
ونددت أوكرانيا بما وصفته بأنه "ترحيل جماعي قسري" إلى أراضيها الواقعة شرقًا تحت السيطرة الروسية أو إلى روسيا نفسها.
من جانبه، ضاعف المجتمع الدولي المبادرات لمحاولة إجبار موسكو على وقف هجومها، بدءا من المستشار الألماني أولاف شولتس الذي طلب من الرئيس الصيني شي جينبينغ استخدام "نفوذه" للضغط على الكرملين إلى مجموعة السبع التي كررت في مونستر بألمانيا دعمها الثابت لكييف.
واتفق وزراء خارجية الدول الصناعية السبع على إنشاء "آلية تنسيق" لمساعدة أوكرانيا على إصلاح منشآت توزيع الكهرباء والمياه التي تعرضت للقصف في الأسابيع الأخيرة و"الدفاع" عنها. كما يتعلق الأمر بتوفير مضخات مياه وسخانات وحاويات للإسكان ومراحيض وأسرة وبطانيات أو خيام.
وقل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال اجتماع مجموعة السبع إن روسيا تحاول التعويض عن هزائمها من خلال استهداف البنية التحتية الحيوية وإخضاع أوكرانيا من خلال جعل سكانها "يتجمدون" من البرد.
بدورها، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) عن اتخاذ إجراءات لتمكين المزارعين من الاستمرار في الإنتاج رغم النزاع.
.@ZelenskyyUa: “Railway Worker’s Day. Day of people with iron courage & kind hearts. From the first hours of the full-scale war, risking their own lives, they helped others. The 🇺🇦railway has become a road of life. We’re moving towards victory together 🇺🇦”https://t.co/kDOzjjxr6Upic.twitter.com/Ly7ptNidz3— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) November 4, 2022
.@ZelenskyyUa: “Railway Worker’s Day. Day of people with iron courage & kind hearts. From the first hours of the full-scale war, risking their own lives, they helped others. The 🇺🇦railway has become a road of life. We’re moving towards victory together 🇺🇦”https://t.co/kDOzjjxr6Upic.twitter.com/Ly7ptNidz3— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) November 4, 2022
منظمة فاو تخطط لتكثيف دعمها لإنتاج الغذاء في أوكرانيا
أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) الجمعة، أنها ستكثّف تحرّكاتها في أوكرانيا لتمكين المزارعين من مواصلة الإنتاج رغم الحرب.
وستنشئ فاو "مكتب مشروع" في أوكرانيا لتسهيل وتوسيع نطاق "المساعدة التقنية والإنسانية المقدمة إلى السكان الأكثر ضعفا في البلاد، خصوصا في المناطق الريفية".
وحتى الآن، جمعت المنظمة نحو 80 مليون دولار من أصل 180 مليونا تحتاجها لتنفيذ خططها في البلاد، خصوصا للمساعدة في تخزين الحبوب.
وشدّدت على "الحاجة إلى موارد إضافية بشكل عاجل لمساعدة الأسر الريفية الضعيفة، لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء".
من هذا المبلغ، يفترض أن تخصص 115,4 مليون دولار لتمويل "خطة التدخل السريع" لمنظمة الأغذية والزراعة والتي تتيح تقديم مساعدة مالية وقسائم لشراء المدخلات (أسمدة ومبيدات حشرية) وأعلاف حيوانية "لحوالى مليون شخص في المناطق الريفية".
أما المبلغ المتبقي البالغ 65 مليون دولار، فيفترض أن يمكّن أوكرانيا من تخزين نحو أربعة ملايين طن من الحبوب، ربع حاجاتها، بعدما دمّر العديد من البنى التحتية.
وتابعت المنظمة "ارتفعت أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء، بشكل حاد في كل أنحاء البلاد، خصوصا في مناطق القتال. وقالت أكثر من نصف الأسر الريفية التي شملتها الدراسة التي أجرتها فاو إنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مثّل الغذاء أكثر من نصف نفقاتها".
جايك ساليفان في كييف يعلن "الحاجة الشديدة" لتعزيز الدفاعات الجوية لأوكرانيا
قال جايك ساليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي جو بايدن إن أوكرانيا "تحتاج بشدة" إلى معدات لدفاعاتها الجوية في "هذه اللحظة الحرجة" التي تنفّذ روسيا فيها ضربات مكثفة على مواقع الطاقة الخاصة بها.
وأضاف في مؤتمر صحافي في مقر الرئاسة الأوكرانية "نحن ندرك الحاجة الشديدة لأنظمة الدفاع الجوي في هذا الوقت الحرج التي تمطر فيه روسيا والقوات الروسية صواريخ على البنى التحتية المدنية للبلاد".
في الأسابيع الأخيرة، كثّفت روسيا ضرباتها على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا، ما تسبب في انقطاعات في التيار الكهربائي في كل أنحاء البلاد.
قام ساليفان بزيارة غير متوقّعة لكييف الجمعة حيث التقى الرئيس فولوديمير زيلينسكي ووزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف للتعبير، وفقا للبيت الأبيض، عن "دعم واشنطن الثابت" في مواجهة الغزو الروسي.
وصرّح ساليفان للصحافيين في كييف "أهم أمر جئت لأقوله اليوم ... هو إن الولايات المتحدة ستكون بجانب أوكرانيا مهما طال أمد هذه المعركة. لن يتراجع دعمنا ولن يضعف".
Зеленський вручив Саллівану орден Ярослава Мудрогоhttps://t.co/PqpE1Hy8btpic.twitter.com/tbOqq4VK0I— Ukrinform (@UKRINFORM) November 4, 2022
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هولندا تزود أوكرانيا بدبابات وأسلحة أخرى
قالت وزارة الدفاع الهولندية يوم الجمعة إن هولندا ستزود أوكرانيا بدبابات وعتاد عسكري ثقيل آخر بقيمة إجمالية تبلغ 120 مليون يورو (119 مليون دولار).
وقالت هولندا إنها ستنفق 45 مليون يورو، مع تعاونها مع الولايات المتحدة وجمهورية التشيك بشأن شحنة تضم 90 دبابة تشيكية من طراز تي-72 سيتم تحديثها.
محكمة بريطانية تعتبر الغزو الروسي لأوكرانيا "إرهابا"
برأت محكمة بريطانية الجمعة عشرة من نشطاء منظمة غرينبيس منعوا سفينة شحن من تفريغ نفط روسي في ميناء إنكليزي، معتبرة أن غزو أوكرانيا يحمل طابعا "إرهابيا"، وهو قرار من شأنه أن يشكل مرجعا لأحكام أخرى.
لوحق النشطاء في المنظمة البيئية غير الحكومية بتهمة التعدي على ممتلكات الغير وعرقلة نشاط قانوني لاحتلالهم رصيفا في محطة على مصب نهر التايمز في أيار/مايو.
لكن القاضي كريستوفر ويليامز في محكمة تشيلمسفورد شمال شرق لندن، برأهم معتبرا أن "تفريغ النفط يعد جريمة محتملة".
وقال "أعتقد أنه يمكن اعتبار الحرب التي تشنها روسيا إرهابا".
وقدّر أنه يمكن اللجوء إلى قانون تمويل الإرهاب البريطاني لعام 2000 في هذه القضية.