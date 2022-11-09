وكالة: إيران تقول للسعودية إنه لا ضامن لاستمرار طهران في "استراتيجية الصبر"

ذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن وزير المخابرات في إيران قال لخصمها الإقليمي السعودية يوم الأربعاء إنه لا يوجد ما يضمن استمرار طهران في "استراتيجية الصبر".

ونقلت الوكالة عن إسماعيل خطيب قوله "تبنت إيران حتى الآن استراتيجية الصبر بعقلانية ثابتة، لكنها لا تقدم أي ضمان لاستمرار ذلك في حالة وقوع أعمال عدائية".

وأضاف خطيب "إذا قررت إيران الرد والعقاب، فسوف تتداعى القصور الزجاجية ولن تشهد هذه الدول استقرارا بعد الآن".

ونفت إيران الأسبوع الماضي أن تكون تشكل تهديدا للسعودية، بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرياض نقلت معلومات استخباراتية إلى الولايات المتحدة تحذر من هجوم إيراني وشيك على أهداف في المملكة.