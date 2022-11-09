زيلينسكي يتعهد بعدم التخلي عن "سنتيمتر واحد" لروسيا في شرق أوكرانيا

زيلينسكي يتعهد بعدم التخلي عن "سنتيمتر واحد" لروسيا في شرق أوكرانيامحادثة
تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بألا تتخلى قواته ولو عن "سنتيمتر واحد" في المعارك الدائرة للسيطرة على منطقة دونيتسك الشرقية بينما تحدث مسؤولون عينتهم روسيا عن اقتحام قوات أوكرانية بلدة جنوبية بالدبابات.
تقع النقاط المحورية للصراع في المنطقة الصناعية في دونيتسك حول بلدات باخموت وسوليدار وأفدييفكا، مسرح أعنف قتال في أوكرانيا منذ غزو القوات الروسية لها في أواخر فبراير شباط.
وقال زيلينسكي في خطابه المصور ليل الثلاثاء "المحتلون لا يزالون نشطين للغاية- عشرات الهجمات كل يوم".
وأضاف "إنهم يتكبدون خسائر كبيرة للغاية. لكن الأمر لا يزال كما هو - التقدم صوب الحدود الإدارية لمنطقة دونيتسك. لن نتخلى عن سنتيمتر واحد من أرضنا".
والمنطقة واحدة من أربع أعلنت روسيا أنها ضمتها في أواخر سبتمبر أيلول. والقتال مستمر هناك بين الجيش الأوكراني وقوات تعمل بالوكالة عن روسيا منذ عام 2014، وهو العام نفسه الذي ضمت فيه موسكو شبه جزيرة القرم في الجنوب.
الممثل الأمريكي شون بن يزور الرئيس الأوكراني ويعيره تمثال الأوسكار
أعار الممثل والمخرج الأمريكي شون بن، الذي طالته عقوبات روسية لانتقاده الحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا، تمثال الأوسكار الخاص به إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقال بن بينما كان جالسا إلى جوار الرئيس الأوكراني في حفل شرفي "إنه (تمثال الأوسكار) مجرد تعبير رمزي وبسيط". "عندما تنتصر، أعده إلى ماليبو".
وذكر مكتب زيلينسكي أن الرئيس الأوكراني منح بن وسام الاستحقاق تكريما لدوره في تعزيز العلاقات، ودعم وحدة الأراضي الأوكرانية ومساعدتها في زيادة شعبيتها. ويصور بن حاليا فيلما وثائقيا في أوكرانيا ويقوم بثالث زيارة له إلى ذلك البلد منذ اندلاع الحرب.
Sean Penn has given his Oscar to Ukraine - @ZelenskyyUa— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 8, 2022
Thank you, sir!
It is an honor for us. pic.twitter.com/vx2UfEVTds
وأظهر مقطع مصور الرجلين في طريقهما لمشاهدة لوحة تذكارية تحمل توقيع بن بتاريخ 24 فبراير شباط، يوم الغزو الروسي على أوكرانيا، مثبتة وسط رصيف في "طريق الشجاعة" الذي افتتحه زيلينسكي في أغسطس آب لتكريم أصدقاء أوكرانيا.
وقال زيلينسكي الذي كان من قبل ممثلا ساخرا في خطابه المصور ليل الثلاثاء إن بن "يفعل كل ما وسعه لمساعدتنا على حشد دعم دولي" منذ أن زار العاصمة الأوكرانية يوم الغزو (الروسي)".
وأضاف أن هذا الطريق يعبر عن امتنانا لشخصيات بارزة تدافع عن الحرية إلى جانب الأوكرانيين، لكنه أيضا "تذكرة لجميع الأجيال المقبلة من الأوكرانيين أن أشخاصا وقوات وقطاعات مختلفة اتحدت معا من أجل أن ننتصر".
ومن بين شخصيات أخرى كرمها زيلينسكي، رؤساء المفوضية الأوروبية ولاتفيا وبولندا ورؤساء وزراء التشيك وبولندا وسلوفينيا وبوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني السابق.
2️⃣5️⃣8️⃣ days of full-scale Russia’s war on #Ukraine.— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) November 8, 2022
Information on #Russian invasion.
Losses of #Russia’s armed forces in Ukraine, November 8. pic.twitter.com/2VJnV4hVlQ
#russia‘s keeps destroying #Ukrainian towns and cities. According to the @kse_ua report, the total amount of damage caused to Ukraine’s infrastructure is more than $127 billion. We need more heavy weapons to protect our people, to #StopRussianAggression & start rebuilding 🇺🇦 asap pic.twitter.com/NRVZMhxKko— Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) November 8, 2022
قتال ضار في بلدة جنوبية
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن رئيس بلدية عينته روسيا في بلدة سنيهوريفكا شرقي مدينة ميكولايف الجنوبية قوله إن السكان شاهدوا الدبابات وإن القتال العنيف مستمر.
وقال رئيس البلدية يوري باراباشوف "قالوا (السكان) إن هناك دبابات تتحرك في الأنحاء، ووفقا لمعلوماتهم، فإن قتالا عنيفا مندلع على أطراف البلدة". وأضاف لوكالة الإعلام الروسية "الناس رأوا هذا العتاد يتحرك في شوارع وسط المدينة".
وقال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة الروسية في منطقة خيرسون، على تطبيق تيليغرام إن القوات الأوكرانية حاولت التقدم على ثلاث جبهات، منها سنيهوريفكا.
وأشار فيتالي كيم، الحاكم الأوكراني لمنطقة ميكولايف، إلى أن القوات الأوكرانية قد طردت بالفعل القوات الروسية من المنطقة.
وقال في بيان على تيليغرام "القوات الروسية تشكو من طردها بالفعل من هناك".
انقطاع الكهرباء على نحو 4 ملايين شخص في أوكرانيا
كما قال زيلينسكي في خطابه إن الكهرباء انقطعت عن نحو أربعة ملايين شخص في 14 منطقة بالإضافة إلى العاصمة كييف. وقالت شركة أورينرجو المشغلة للشبكة الكهربائية الأوكرانية إن انقطاع التيار الكهربائي المقرر كل ساعة سيؤثر على البلاد بأكملها يوم الأربعاء.
واستهدفت هجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار الروسية البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية مع اقتراب فصل الشتاء عندما تنخفض درجات الحرارة المتوسطة عادة إلى عدة درجات تحت الصفر وأحيانا إلى سالب 20.
40% of #Ukrainian power lines are damaged by Russian attacks. #Russia tries to demoralize civilians and worsen humanitarian situation. This is energy terror. But light will overcome darkness & #Ukraine will win.— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) November 7, 2022
How #Ukrainians live during blackouts – new @United24media video 👇 pic.twitter.com/FtiWHGtaO0