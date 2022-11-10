فيفا يمنع المنتخب الدنماركي من التدرّب بقمصان مؤيدة لحقوق الإنسان

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طلباً للمنتخب الدنماركي بارتداء قمصان مؤيدة لحقوق الإنسان خلال تدريباته في مونديال قطر 2022، بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة الخميس.

ورفض فيفا طلب الدنماركيين ارتداء قمصان عليها عبارة "حقوق الإنسان للجميع"، بحسب ما قال متحدث باسم الاتحاد الدنماركي لكرة القدم لوكالة فرانس برس.

وأبدى الاتحاد الدنماركي اعتراضه على اعتبار تلك العبارة رسالة سياسية، غير أنه أكد امتثاله لقرار فيفا كي يتجنّب الغرامات والعقوبات.

وتواجه قطر انتقادات بسبب سجلها الحقوقي خصوصاً حيال مسألة العمال الأجانب في مشاريع بناء صروح المونديال، وحقوق النساء ومجتمع الميم.

وقال مدير الاتحاد الدنماركي ياكوب ينسن في تصريحات لوكالة "ريتزاو" الدنماركية "أرسلنا طلباً إلى فيفا لكن الرد كان سلبياً. نأسف لذلك لكن علينا أن نأخذ ذلك في الحسبان".

وسبق أن أعلن الاتحاد الدنماركي أن القمصان التي سيرتديها لاعبو المنتخب خلال التدريبات ستحمل "رسائل انتقادية"، علماً أن كلاً من الشركتين الراعيتين لتلك القمصان (دانسكه شبيل واربييدرنيس) وافقتا على أن تحل العبارات بدلاً من شعارها.