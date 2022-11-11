ساديو مانيه في تشكيلة السنغال المتجهة إلى كأس العالم رغم إصابته

أدرج المدرّب السنغالي أليو سيسيه اسم مهاجم بايرن ميونيخ الألماني أفضل لاعب إفريقي ووصيف الكرة الذهبية ساديو مانيه، في قائمة "أسود تيرانغا" التي ستخوض غمار مونديال قطر 2022، رغم إصابته التي تقوّض فرصه باللعب.

وقال سيسيه الذي جدد عقده مع المنتخب حتى العام 2024 لصحافيين إنه يأمل في أن تتحسن حالة مانيه في غضون أسابيع قليلة، معرباً عن أنه "متفائل" لأن الإصابة لا تتطلب إجراء جراحة.

وأضاف المدرّب "فضلت إبقاءه في المجموعة (...) ساديو مانيه لاعب مهم في فريقنا، من المهم الاستمرار في متابعة إصابته، على أمل أن يحدث تطور في غضون أسبوعين أو ثلاثة. لكننا متفائلون حقاً".

وتابع "سنمنح أنفسنا كل الوسائل اللازمة لنتمكن من استعادة ساديو مانيه".

وكانت مشاركة مانيه في التشكيلة المونديالية محلّ شك منذ خروجه مصاباً في طرف عظمة الشظية (فيبولا) اليمنى في الدقيقة الحادية والعشرين خلال فوز فريقه البافاري على فيردر بريمن (6-1) الثلاثاء.

وعلى الفور، شعر الدولي السنغالي بالألم وأمسك بركبته، ثم استلقى على العشب. بعد تدخل الأطباء البافاريين، حاول مانيه إكمال اللعب لكنه سرعان ما أشار إلى مدربه يوليان ناغلسمان بأنه لا يستطيع الاستمرار، ليحل محله الألماني الدولي لوروا سانيه.

وبالتالي، سيغيب مانيه عن مباراة فريقه بايرن ميونيخ المقبلة ضد شالكه السبت في الدوري الألماني.

ويذكر أن مانيه كان ضمن تشكيلة السنغال التي توجت بكأس الأمم الإفريقية مطلع العام الحالي للمرة الأولى في التاريخ.

وفي ما يلي التشكيلة الرسمية للسنغال:

حراسة المرمى: إدوار مندي (تشلسي الإنجليزي)، ألفريد غوميس (رين الفرنسي)، سيني تيموثي ديينغ (كوينز بارك رينجرز الإنجليزي).

الدفاع: يوسف سابالي (ريال بيتيس الإسباني)، خاليدو كوليبالي (تشلسي الإنجليزي)، عبدو ديالو (لايبزيغ الألماني)، باب أبو سيسيه (أولمبياكوس اليوناني)، فورموز مندي (أميان الفرنسي)، إسماعيل جاكوبس (موناكو الفرنسي)، وفودي بالو-توريه (ميلان الإيطالي).

الوسط: نامباليس مندي (ليستر الإنجليزي)، شيخو كوياتيه (نوتنغهام فوريست الإنجليزي)، باب ماتار سار (توتنهام الإنجليزي)، إدريسا غانا غي (إيفرتون الإنجليزي)، كريبان دياتا (موناكو الفرنسي)، مصطفى نام (بافوس القبرصي)، مامادو لوم ندياي (ريدينغ الإنجليزي)، باب غي (مرسيليا الفرنسي)، وباتيه سيس (رايو فايكانو الإسباني).

الهجوم: ساديو مانيه (بايرن ميونيخ الألماني)، بولاي ديا (ساليرنيتانا الإيطالي)، نيكولا جاكسون (فياريال الإسباني)، بامبا ديينغ (مرسيليا الفرنسي)، إيليمان ندياي (شيفيلد يونايتد الإنجليزي)، اسماعيلا سار (واتفورد الإنكليزي)، وفامارا دييديو (ألانياسبور التركي).