عمرها 7 سنوات.. طفلة سورية تجتاح وسائل التواصل الاجتماعي بعد فوزها بلقب تحدي القراءة العربي

فازت الطفلة السورية شام البكور بلقب "تحدي القراءة العربي" بدورته السادسة والاستثنائية في دبي.

وتوج حاكم دبي الأمير محمد بن راشد آل مكتوم، الخميس، الطفلة البالغة من العمر 7 سنوات، من محافظة إدلب السورية.

وكتب في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "اختتمنا بحمد الله اليوم فعاليات تحدي القراءة العربي .. مسابقة شارك فيها ٢٢ مليون طالب من ٤٤ دولة لقراءة ٥٠ كتاب في كل عام دراسي .. والفائزة هذا العام هي شام البكور من سوريا الحبيبة .. سوريا الحضارة واللغة والثقافة .. سوريا العلم والعلماء والتاريخ".

وتقام مسابقة "تحدي القراءة العربي" سنويا في دولة الإمارات العربية من تنظيم "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وتهدف بشكل خاص إلى بناء جيل متمكن في القراءة.

ونافست شام، على مسرح دار الأوبرا في دبي، 18 مشاركًا يمثلون 18 دولة عربية، وتم اختيار المتأهلين إلى المرحلة النهائية من التحدي وفق معايير محددة وعقب تصفيات الكترونية راقبتها لجان تحكيمية متمرسة.

ولصغر سنها، نالت شام التي حازت في يوليو/تموز الماضي لقب بطلة سوريا بتحدي القراءة العربي اهتماما عربيا كبير. وكانت هذه أول مشاركة لسوريا في المسابقة العربية.

وفور الإعلان عن إسم الفائز، اجتاحت صور شام وسائل التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات المباركة.

ونشر الممثل الإماراتي سعود الكعبي مقطع فيديو يجمعه بشام وعلق قائلا: "الطفلة شام!! بطلة سوريا في تحدي القراءة العربي والذي يقام ضمن مبادرات محمد بن راشد العالمية! اسمعوا ردها ماشاءالله ربي يبارك فيها ويحفظها".

بدوره، نشر الإعلامي الإماراتي منذر المزكي الشامسي، مشهدا مصورا يجمعه بشام وعلق قائلا: "الصدفة جمعتني مع الطفلة " شام " من سوريا وذلك في كواليس تحدي القراءة العربي .. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام .. قلبي وامنياتي معها سباق تحدي القراءة العربي".

هذا وعلقت الكاتبة والروائية الجزائرية أحلام مستغانمي على خبر فوز شام، وكتبت في تغريدة "إنه الثأر الجميل لآلاف الأطفال السوريين والعراقيين و اليمنيين الذين انطفأت موهبتهم تحت الأنقاض إلى الأبد. من حلب العراقة و العروبة وصلت، و من تحت الركام نهضت ابنة سوريا شام البكور تحدّت الصعاب واستحقت عن جدارة لقب تحدي القراءة العربي مبرووك لكل من ينطق بالعربية و يجلّها".