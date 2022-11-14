تركيا تعتقل منفذ انفجار اسطنبول وأردوغان يصل إلى بالي للمشاركة بقمة مجموعة العشرين

نقل حساب وكالة أنباء الأناضول الحكومية على تويتر باللغة الإنجليزية عن وزير الداخلية سليمان صويلو قوله الإثنين إن الشرطة اعتقلت الشخص الذي ترك القنبلة التي تسببت في انفجار اسطنبول.

ولقى ستة أشخاص حتفهم وأصيب 81 آخرون يوم الأحد خلال انفجار هز شارعا مزدحما للمشاة في وسط إسطنبول في حادث قال عنه الرئيس رجب طيب أردوغان إنه نُفذ بقنبلة "وتفوح منه رائحة الإرهاب".

وغداة الاعتداء الدامي، وصل الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان إلى جزيرة بالي الإندونيسيّة الإثنين. ومن المقرّر أن يحضر أردوغان قمّة مجموعة العشرين، وهو كان ندّد الأحد بـ"الهجوم الدنيء" الذي نسبته السلطات التركيّة إلى حزب العمّال الكردستاني.

واتّهم وزير الداخليّة التركي سليمان صويلو الإثنين حزب العمّال الكردستاني بالمسؤوليّة عن الاعتداء في اسطنبول الأحد. وقال "وفقًا لاستنتاجاتنا، فإنّ منظّمة حزب العمّال الكردستاني الإرهابيّة هي المسؤولة" عن الاعتداء، معلنًا اعتقال شخص متّهم بوضع قنبلة في شارع الاستقلال.

واستهدف الاعتداء قلب اسطنبول النابض، المدينة الرئيسية والعاصمة الاقتصاديّة لتركيا، مسفرًا عن ستّة قتلى على الأقلّ فضلًا عن 81 مصابًا في شارع الاستقلال التجاري المزدحم.