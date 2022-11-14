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إندونيسيا

شاهد: شي وبايدن يتصافحان مع انطلاق قمة بالي

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بقلم:  يورونيوز
الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جينبينغ يتصافحان قبل اجتماعهما على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا.
الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جينبينغ يتصافحان قبل اجتماعهما على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا.   -   حقوق النشر  أ ف ب

تصافح الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ في بداية قمّتهما في بالي في إندونيسيا الإثنين.

ولدى ترحيب الرئيس الصيني بنظيره الأمريكي، ابتسم بايدن قائلاً "من الجيد رؤيتك"، مستهلّاً بذلك محادثات مكثّفة من المتوقّع أن تستمرّ ساعتين. وأكد بايدن لشي أن "لا بديل" عن المحادثات المباشرة، معرباً عن أمله في تجنّب "نزاع" بين واشنطن وبكين.

من جهته، قال شي للرئيس الأمريكي "كلّنا نهتم كثيراً" بالعلاقات الأميركية-الصينية. وأضاف أنه مستعدّ لمحادثات "صريحة" مع بايدن بشأن القضايا الإستراتيجية. 

وصل شي إلى بالي بعد ظهر الإثنين، في ثاني زيارة يقوم بها إلى الخارج منذ ظهر كوفيد، بعدما زار كازاخستان وأوزبكستان في أيلول/سبتمبر.

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ويأتي لقاء الرئيسين في وقت تتزايد حدّة التنافس بين الاقتصادين الكبيرين، وبينما أصبحت بكين أكثر قوة وإصراراً على استبدال النظام الذي تقوده الولايات المتحدة والذي ساد منذ الحرب العالمية الثانية.

المصادر الإضافية • أ ف ب