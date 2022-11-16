السلطات البلجيكية تودع الإمام المغربي إيكويسن في مركز مغلق استعدادا لترحيله

أعلنت وزيرة الدولة البلجيكية للجوء والهجرة الأربعاء وضع الإمام المغربي حسن إيكويسن الذي يطالب به القضاء الفرنسي بعد تهرّبه من أمر بالطرد نهاية الصيف، في مركز مغلق بهدف ترحيله من الأراضي البلجيكية.

وقالت نيكول دي مور في بيان إن "الرجل خسر حقه في الإقامة في فرنسا ويجب أن يعود إلى بلده الأصلي"، موضحة أنه "وضع في مركز مغلق للعودة من أجل إبعاده من الأراضي" البلجيكية.

وكان القضاء البلجيكي قد رفض الثلاثاء للمرة الثانية تسليم الإمام إلى فرنسا بموجب مذكرة توقيف أوروبية.