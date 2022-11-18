موسكو تأمل في تبادل للسجناء مع الولايات المتحدة

أعلنت روسيا الجمعة أنها تأمل في حصول تبادل للسجناء مع الولايات المتحدة، يشمل بشكل خاص تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت، الذي تحتجزه السلطات الأمريكية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف وفق وكالات الانباء الروسية: "آمل ألا يكون احتمال (التبادل) خبرا فقط، إنما أن يتعزز وأن يحين الوقت الذي سنتوصل فيه إلى اتفاق ملموس"، وأضاف قوله إن مفاوضات جرت "بطريقة مهنية" عبر "قناة مكرسة خصيصا" لذلك.

تأتي هذه التصريحات غداة الاعلان عن نقل لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر إلى سجن عقابي روسي. وحُكم على اللاعبة الأمريكية بالسجن تسع سنوات في آب/أغسطس لحيازتها عبوات سجائر إلكترونية، مع كمية صغيرة من زيت القنب في مطار موسكو في شباط/فبراير، ويندد مؤيدوها بقضية سياسية متهمين السلطات الروسية باحتجازها رهينة، في إطار من التوتر بين موسكو وواشنطن بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا.

شرطية ترافق بريتني غراينر من قاعة المحكمة في موسكو. 2022/08/04 ألكسندر زليمنتشنكو/أ ب

وقد جرت مشاورات منذ عدة أشهر بين روسيا والولايات المتحدة، بشأن تبادل سجناء يشمل غراينر وأميركيين آخرين معتقلين لدى موسكو، التي تأمل من جهتها في الإفراج عن بوت.

وكان بوت المعروف باسم "تاجر الموت" أوقف في تايلاند في 2008، ويقضي حاليا عقوبة سجن 25 عاما في الولايات المتحدة، وكانت قصته مصدر إلهام لفيلم "لورد أوف وور" (Lord of War) الذي يلعب فيه نيكولاس كايج دور تاجر أسلحة.

بريتني غراينر تنظر عبر القضبان وهي تستمع إلى الحكم. 2022/08/04 ايفغينيا نوفوزهينينا/أ ب

وانتقدت روسيا عدة مرات الولايات المتحدة لإدلائها بتصريحات علنية حول المفاوضات المتعلقة بتبادل سجناء داعية إلى ابقائها سرية. وقال ريابكوف: "في الوقت الراهن، لم نتوصل إلى عامل مشترك، لكن من المؤكد أن فيكتور بوت من بين الأشخاص المعنيين بالمحادثات، ونأمل في التوصل إلى نتيجة إيجابية".