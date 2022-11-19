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كوريا الجنوبية

إعادة نشر القاذفة الأميركية "بي-1بي" في شبه الجزيرة الكورية لإجراء تدريبات جوية

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
الطائرة الأميركية "بي-1بي" - أرشيف
الطائرة الأميركية "بي-1بي" - أرشيف   -   حقوق النشر  Senior Airman Jerreht Harris/AP

أعيد نشر القاذفة الأميركية من طراز "بي-1بي" في شبه الجزيرة الكورية السبت في إطار تدريبات جوية مشتركة بين سيول وواشنطن، غداة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا عابرا للقارات، بحسب الجيش الكوري الجنوبي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان "أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم تدريبا جويا مشتركا مع القاذفة الاستراتيجية بي-1بي التابعة لسلاح الجو الأميركي والتي أعيد نشرها في شبه الجزيرة الكورية". 

المصادر الإضافية • أ ف ب