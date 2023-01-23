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روسيا

تدريبات روسية صينية جنوب أفريقية مشتركة بمشاركة الفرقاطة "أدميرال غورشكوف"

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بقلم:  يورونيوز
الفرقاطة الروسية "أميرال أسطول الاتحاد السوفياتي جورشكوف" تطلق صاروخ كروز زيركون فرط صوتي - 28 مايو 2022
الفرقاطة الروسية "أميرال أسطول الاتحاد السوفياتي جورشكوف" تطلق صاروخ كروز زيركون فرط صوتي - 28 مايو 2022   -   حقوق النشر  AP/Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa ruso

قالت وكالة تاس الروسية الحكومية يوم الاثنين إن سفينة حربية روسية مسلحة بصواريخ تفوق سرعة الصوت من الجيل الجديد ستشارك في تدريبات مشتركة مع القوات البحرية للصين وجنوب أفريقيا في فبراير شباط.

وهذه أول إشارة رسمية لمشاركة الفرقاطة "أميرال أسطول الاتحاد السوفيتي جورشكوف" المسلحة بصواريخ زركون.

وتقول روسيا إن الصواريخ تنطلق بسرعة تزيد تسعة أضعاف عن سرعة الصوت ويبلغ مداها أكثر من ألف كيلومتر.

وقالت قوة الدفاع الوطني بجنوب أفريقيا يوم الخميس إن التدريبات ستجرى خلال الفترة من 17 إلى 27 فبراير شباط بالقرب من مدينة ديربان الساحلية وخليج ريتشاردز وتهدف إلى "تعزيز العلاقات المزدهرة بالفعل بين جنوب إفريقيا وروسيا والصين".

رويترز
الفرقاطة الروسية ‘أميرال أسطول الاتحاد السوفيتي جورشكوف’ المسلحة بصواريخ زركون تغادر القاعدة البحرية في سيفرومورسكرويترز

وأضافت القوة الدفاعية في بيانها أن التدريبات ستكون الثانية بين الدول الثلاث في جنوب أفريقيا بعد مناورة جرت في عام 2019.

وأجرت الفرقاطة "جورشكوف" تدريبات في البحر النرويجي هذا الشهر بعد أن أرسلها الرئيس فلاديمير بوتين إلى المحيط الأطلسي في إشارة للغرب بأن روسيا لن تتراجع عن الحرب في أوكرانيا.

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وتعتبر روسيا الأسلحة وسيلة لاختراق الدفاعات الصاروخية الأمريكية المتطورة بشكل متزايد والتي حذر بوتين من أنها قد تسقط يوما ما صواريخها النووية.

المصادر الإضافية • رويترز