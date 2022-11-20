أوكرانيا: مقتل نحو 60 روسيا في قصف مدفعي بعيد المدى

أوكرانيا: مقتل نحو 60 روسيا في قصف مدفعي بعيد المدىمحادثة
قالت أوكرانيا يوم السبت إنها قتلت نحو 60 جنديا روسيا في قصف بعيد المدى بالمدفعية، وهي المرة الثانية خلال أربعة أيام التي تقول فيها كييف إنها كبدت روسيا خسائر كبيرة في حادثة واحدة.
وفي منشور على فيسبوك، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن روسيا تكبدت خسائر يوم الخميس عندما قصفت القوات الأوكرانية بلدة تبعد 40 كيلومترا جنوبي مدينة خيرسون، والتي غادرتها القوات الروسية هذا الشهر.
ولم يذكر المنشور مزيدا من التفاصيل. ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على الفور على طلب للتعليق ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من رواية الجيش الأوكراني.
وزودت الولايات المتحدة كييف بأنظمة صاروخية متطورة قادرة على ضرب أهداف على مسافة تصل إلى 80 كيلومترا.
وكانت أوكرانيا قد قالت يوم الأربعاء إن حوالي 50 جنديا روسيا سقطوا بين قتيل وجريح في يوم السابق في قصف على قرية دينيجنيكوف التي تبعد 70 كيلومترا خلف الخطوط الأمامية في منطقة لوجانسك بشرق البلاد.
On the #WorldChildrensDay, we remind of #RussianWarCrimes committed during the Russia’s full-scale war on #Ukraine:— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) November 20, 2022
4️⃣3️⃣7️⃣ children have been killed
8️⃣3️⃣8️⃣ injured
1️⃣1️⃣2️⃣2️⃣5️⃣ deported
Russia must be held accountable! pic.twitter.com/x1PLh7aDrD
أمريكا: الغزو الروسي لأوكرانيا لمحة "لعالم محتمل من الطغيان"
قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم السبت في كلمة خلال منتدى أمني في كندا إن الغزو الروسي لأوكرانيا قدم لمحة "لعالم محتمل من الطغيان والاضطرابات".
وتعد هذه التصريحات الأقوى لأوستن حتى الآن عن أهمية مساعدة كييف على الانتصار في الحرب الدائرة منذ قرابة تسعة أشهر بالنسبة للمجتمع الدولي.
وبعد سلسلة من الهزائم في ساحة المعركة، تشن روسيا ضربات صاروخية انتقامية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مما قد يترك ملايين المدنيين معرضين لبرد الشتاء القارس. ويقول مسؤولو وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن موسكو تأمل في استنفاد الدفاعات الصاروخية الأوكرانية، وكسب الوقت لإعادة تنظيم قواتها.
وقال أوستن إن روسيا تنتهك قوانين الحرب.
وأضاف "هذه ليست مجرد هفوات. هذه ليست استثناءات للقاعدة. إنها فظائع".
موسكو لم تتواصل رسميًا مع كييف لإجراء مفاوضات سلام (مسؤول أوكراني)
أكد مسؤول أوكراني كبير السبت أن موسكو لم تتواصل رسميًا مع كييف بشأن احتمال عقد محادثات سلام، لكن سيتوجّب على روسيا في أي حال سحب قواتها بالكامل قبل حصول المفاوضات.
وقال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك في مداخلة بالانكليزية عبر الفيديو أمام منتدى هاليفاكس الدولي للأمن "لم نتلق أي طلب رسمي من الجانب الروسي بشأن (...) مفاوضات".
وأشار إلى أن أي محادثات غير مبنية على سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليًا لن "تكون مقبولة".
وأضاف "إن الخطوة الأولى التي يجب أن يقوم بها الجانب الروسي هي سحب كلّ القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية".
وجاءت تصريحاته غداة استبعاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فكرة إقرار "هدنة قصيرة" مع روسيا، قائلًا إنّها لن تؤدّي إلّا إلى تفاقم الأمور.
أوكرانيا: مقتل نحو 60 روسيا في قصف مدفعي بعيد المدى
قالت أوكرانيا يوم السبت إنها قتلت نحو 60 جنديا روسيا في قصف بعيد المدى بالمدفعية، وهي المرة الثانية خلال أربعة أيام التي تقول فيها كييف إنها كبدت روسيا خسائر كبيرة في حادثة واحدة.
وفي منشور على فيسبوك، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن روسيا تكبدت خسائر يوم الخميس عندما قصفت القوات الأوكرانية بلدة تبعد 40 كيلومترا جنوبي مدينة خيرسون، والتي غادرتها القوات الروسية هذا الشهر.
⚡Аеророзвідка 3 бригади оперативного призначення #НГУ спільно з мінометними розрахунками нищать окупантів на прикордонних територіях Харківщини. Нацгвардійці працюють за 3 км від позицій російських військових❗— НГУ (@ng_ukraine) November 20, 2022
Читайте👇https://t.co/b3TRvQSZA5pic.twitter.com/Rp2ZTO6j0f
وزير دفاع نيوزيلندا يزور أوكرانيا ويؤكد على دعم بلاده للمقاومة
قالت نيوزيلندا يوم الأحد إن وزير الدفاع بيني هناري زار كييف للتأكيد مجددا على دعم بلاده للمقاومة التي تبديها أوكرانيا للغزو الروسي.
وقال هناري في بيان بعد إجراء محادثات ثنائية مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف "ناقشنا القرار الذي اتخذته نيوزيلندا في الآونة الأخيرة بشأن تمديد مهمة تدريب قوات أوكرانية في المملكة المتحدة حتى يوليو 2023".
وأضاف أن "زيارة كييف تبعث برسالة قوية مفادها أن... دعمنا للجهود الدفاعية الأوكرانية ضد الغزو الروسي غير القانوني لا يتزعزع."
وقالت نيوزيلندا الأسبوع الماضي إنها سترسل 66 فردا إضافيا من قوات الدفاع إلى بريطانيا للمساعدة في تدريب الجنود الأوكرانيين هناك.