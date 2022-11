السويد تؤكد وجود مواد متفجرة بالقرب من نورد ستريم وكييف تقول إنها أرسلت خبراء إلى بولندا

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا يوم الجمعة إن خبراء أوكرانيين يعملون بالفعل في موقع في المنطقة الحدودية بجنوب شرق بولندا حيث قتل صاروخ شخصين.

وكتب على تويتر أن أوكرانيا ستواصل التعاون "الصريح والبناء" مع بولندا بشأن حادث يوم الثلاثاء الذي أدوى بحياة شخصين.

وتقول وارسو وحلفاؤها الغربيون إن أدلة من مكان الحادث تشير إلى أن الانفجار نجم عن صاروخ أطلقه الدفاع الجوي الأوكراني لإسقاط صاروخ روسي. وتنفي كييف ذلك قائلة إن لديها أدلة على "أثر روسي" في الانفجار.

وكتب كوليبا "الخبراء الأوكرانيون يعملون بالفعل في موقع المأساة في بسيفودوف التي نجمت عن الإرهاب الصاروخي الروسي ضد أوكرانيا". وأضاف "أنا ممتن للجانب البولندي للسماح بوصول الخبراء. سنواصل التعاون بشكل صريح وبناء، كما يفعل أقرب الأصدقاء".

