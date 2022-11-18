السويد تؤكد وجود مواد متفجرة بالقرب من نورد ستريم وكييف تقول إنها أرسلت خبراء إلى بولندا

السويد تؤكد وجود مواد متفجرة بالقرب من نورد ستريم وكييف تقول إنها أرسلت خبراء إلى بولندامحادثة
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رئيس وزراء أوكرانيا: نصف شبكة الطاقة الأوكرانية تقريباً صارت خارج الخدمة بسبب الضربات الروسية
روسيا تحصن القرم
أعلنت روسيا الجمعة أنها تقوم بأشغال تحصين في شبه جزيرة القرم التي ضمتها، بعد انسحاب جنودها من منطقة خيرسون الأوكرانية المجاورة في مواجهة هجوم مضاد من كييف.
الكرملين: لا حديث حالياً عن قمة بين بوتين وبايدن
قال الكرملين يوم الجمعة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن ليس لديهما أي خطط حاليا للقاء، بعد أن قال نائب وزير الخارجية الروسي إن موسكو لا تستبعد عقد اجتماعات رفيعة المستوى بين البلدين.
وأضاف دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين "أمر عقد قمة غير مطروح حالياً".
وفي وقت سابق، قال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي يوم الجمعة إن روسيا لا تستبعد عقد اجتماعات رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة بشأن "الاستقرار الاستراتيجي" مع اقتراب موعد عقد محادثات في القاهرة بشأن حظر انتشار الأسلحة النووية.
لكن ريابكوف أشار إلى أن ليس هناك ما يمكن الحديث عنه مع الولايات المتحدة فيما يخص أوكرانيا. وقال إن موقفي الجانبين متعارضان تماماً في هذا الأمر.
الكرملين: بوتين ناقش إنشاء مركز تركي للغاز مع إردوغان
قال الكرملين يوم الجمعة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش فكرة إنشاء "مركز غاز" تركي مع الرئيس رجب طيب إردوغان.
وقال الكرملين "يتم إيلاء اهتمام خاص لاحتمالات تنفيذ المبادرة التي أطلقها الرئيس الروسي في أكتوبر ولقيت تأييدا من رجب طيب إردوغان، لإنشاء مركز رئيسي للغاز في تركيا".
السويد تؤكد العثور على مواد متفجرة بالقرب من خط أنابيب نورد ستريم
قال المدعي العام ماتس ليونغكفيست المسؤول عن التحقيق الأولي الذي تم فتحه في تسرب هائل للغاز من خط الأنابيب الذي يربط روسيا بألمانيا إن "التحليلات التي تم إجراؤها تظهر بقايا متفجرات على عدد من الأجسام الغريبة المكتشفة".
كييف: خبراء أوكرانيون يعملون في موقع انفجار صاروخ في بولندا
قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا يوم الجمعة إن خبراء أوكرانيين يعملون بالفعل في موقع في المنطقة الحدودية بجنوب شرق بولندا حيث قتل صاروخ شخصين.
وكتب على تويتر أن أوكرانيا ستواصل التعاون "الصريح والبناء" مع بولندا بشأن حادث يوم الثلاثاء الذي أدوى بحياة شخصين.
وتقول وارسو وحلفاؤها الغربيون إن أدلة من مكان الحادث تشير إلى أن الانفجار نجم عن صاروخ أطلقه الدفاع الجوي الأوكراني لإسقاط صاروخ روسي. وتنفي كييف ذلك قائلة إن لديها أدلة على "أثر روسي" في الانفجار.
وكتب كوليبا "الخبراء الأوكرانيون يعملون بالفعل في موقع المأساة في بسيفودوف التي نجمت عن الإرهاب الصاروخي الروسي ضد أوكرانيا". وأضاف "أنا ممتن للجانب البولندي للسماح بوصول الخبراء. سنواصل التعاون بشكل صريح وبناء، كما يفعل أقرب الأصدقاء".
Ukrainian experts are already working at the site of the tragedy in Przewodów caused by Russian missile terror against Ukraine. I am grateful to the Polish side for granting them access. We will continue our cooperation in an open and constructive manner, as closest friends do.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 18, 2022