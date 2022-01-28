شاهد: صور جوية خلابة لأرز الباروك في لبنان مكللاً بالثلوج

ضربت العاصفة الثلجية "ياسمين" لبنان وتساقط الثلج ليل الأربعاء-الخميس ابتداء من ارتفاع 600 متر، ما عزل عشرات المناطق الجبلية، خصوصاً في البقاع وأقضية الشوف وعاليه وزحلة.

وانقطعت الطريق الدولية التي تربط غرب لبنان بشرقه (ضهر البيدر)، وتمرّ عبر السلسلة الغربية، كما انقطعت معظم الطرق الأخرى التي تمر بمناطق يزيد ارتفاعها عن 1000 متر.

وحذرت قوى الأمن الداخلي المواطنين من القيادة في أجواء مناخية صعبة، داعية الجميع إلى عدم الخروج إلا للضرورة القصوى. ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن العاصفة هي الأقسى منذ بداية التسعينيات.

بعلبك تحت الثلج AFP

وأدت العاصفة أيضاً إلى تغيب عشرات الموظفين الحكوميين عن العمل إذ تعذر عليهم الوصول إلى المكاتب للممارسة مهامهم، خصوصاً الذين يسكنون في المرتفعات بينهم.

وفي مشهد غير مألوف، استقيط أهل مدينة جبيل الساحلية على الثلج الأبيض الذي وصل الشاطئ، ونشرت البلدي صوراً للمرفأ القديم، يظهر ثلوجاً على الرصيف بالقرب من قوارب صغيرة.

وضربت العاصفة "هبة" لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية خانقة الأسبوع الفائت، ما أزم الوضع أكثر، خصوصاً لناحية تأمين المحروقات للتدفئة، في ظل انهيار قوي لليرة وارتفاع جنوني للأسعار.

وتوقع مركز الأرصاد الجوية انحسار العاصفة ظهر السبت.

ويشهد شرق المتوسط منخفضاً جوياً منذ أسبوع تقريباً أدى إلى تساقط الثلوج بكثافة في عدة مدن أبرزها القدس وعمان وإسطنبول وأثينا.