مدرب المنتخب الأمريكي يعتذر عن تغيير العلم الإيراني

اعتذر غريغ بيرهالتر، مدرب المنتخب الأمريكي لكرة القدم، الإثنين نيابة عن لاعبيه وطاقمه عن منشور مثير للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل اتحاد كرة القدم الأمريكي، لكنه أكد أنه ليس لديهم أي دور في ذلك المنشور.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قام الاتحاد الأمريكي لكرة القدم بشكل مؤقت بعرض علم إيران على وسائل التواصل الاجتماعي دون شعار الجمهورية الإسلامية في خطوة قال إنها تهدف إلى إظهار "الدعم للنساء في إيران اللواتي يناضلن من أجل حقوق الإنسان الأساسية".

وكتبت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية التابعة للدولة على تويتر أن الخطوة التي اتخذها الاتحاد الأمريكي "لا تحترم العلم الوطني لجمهورية إيران الإسلامية". وفي منشور آخر دعت الوكالة إلى ضرورة "طرد" الفريق الأمريكي من البطولة.

وذكرت صحيفة أتليتيك أن مسؤولين إيرانيين قدموا شكوى رسمية إلى لجنة الأخلاقيات بالفيفا. وجاءت منشورات مواقع التواصل الاجتماعي، التي تم حذفها أو تلك التي اعيد نشرها بعد ذلك بالعلم الإيراني الرسمي، قبل اختتام المنتخب الأمريكي لقاءاته في المجموعة الثانية بدور المجموعات في المونديال القطري أمام إيران، حيث يحدوه الأمل في حصد النقاط الثلاث للصعود إلى دور الـ 16 في البطولة.

وأضاف غريغ برهالتر في مؤتمر صحفي: "تركيزنا على هذه المباراة.. نحن لا نركز على تلك الأشياء الخارجية، وكل ما يمكننا فعله نيابة عنا هو الاعتذار نيابة عن اللاعبين والطاقم التدريبي".