واشنطن تتوقع تباطؤ القتال في أوكرانيا وزيلينسكي يقول إن الموقف الأوروبي بشأن النفط الروسي ضعيف

قالت وزارة الدفاع البريطانية في آخر تقرير استخباراتي لها اليوم، الأحد، إن هناك إشارات صدرت عن وسائل إعلام مستقلة في روسيا تدل على انخفاض "كبير" في وسط مؤيدي الحرب التي يقودها الجيش الروسي في أوكرانيا.

