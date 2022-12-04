واشنطن تتوقع تباطؤ القتال في أوكرانيا وزيلينسكي يقول إن الموقف الأوروبي بشأن النفط الروسي ضعيف

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وزارة الدفاع البريطانية: هناك تراجع قوي في الدعم الشعبي الروسي للحرب على أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع البريطانية في آخر تقرير استخباراتي لها اليوم، الأحد، إن هناك إشارات صدرت عن وسائل إعلام مستقلة في روسيا تدل على انخفاض "كبير" في وسط مؤيدي الحرب التي يقودها الجيش الروسي في أوكرانيا.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 04 December 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/pSq13JBIrv — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 4, 2022

وكان موقع "ميدوزا" المستقل قال إنه حصل على نسخة من استطلاع سري للرأي أجرته مؤسسة حكومية منبثقة عن الكرملين وإن النتائج تشير إلى أن 55 بالمئة من الذين استطلعت آراؤهم يدعمون مفاوضات السلام بينما قال 25 بالمئة فقط إنهم مع استمرار الحرب.

ولا يذكر التقرير هامش الخطأ.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قال مركز "ليفادا" الروسي المستقل بعد استطلاع مشابه إن 53 بالمئة من المشاركين دعموا محادثات سلام، بينما أيّد 41 بالمئة استمرار العمليات العسكرية فيما لم يحسم 6 بالمئة قرارهم.

وشارك في الاستطلاع الثاني نحو 1.600 شخص وكان هامش الخطأ في 3.4 بالمئة.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن على الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات الروسية للسيطرة بشكل كامل على قطاع المعلومات فقد أصبح النزاع العسكري أمراً ملموساً وواقعياً بشكل متزايد للعديد من الروس منذ التعبئة الجزئية في أيلول-سبتمبر 2022.