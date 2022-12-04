واشنطن تتوقع تباطؤ القتال في أوكرانيا وزيلينسكي يقول إن الموقف الأوروبي بشأن النفط الروسي ضعيف

واشنطن تتوقع تباطؤ القتال في أوكرانيا وزيلينسكي يقول إن الموقف الأوروبي بشأن النفط الروسي ضعيفمحادثة
أبرز المستجدات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا
وزارة الدفاع البريطانية: هناك تراجع قوي في الدعم الشعبي الروسي للحرب على أوكرانيا
قالت وزارة الدفاع البريطانية في آخر تقرير استخباراتي لها اليوم، الأحد، إن هناك إشارات صدرت عن وسائل إعلام مستقلة في روسيا تدل على انخفاض "كبير" في وسط مؤيدي الحرب التي يقودها الجيش الروسي في أوكرانيا.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 04 December 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 4, 2022
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/pSq13JBIrv
وكان موقع "ميدوزا" المستقل قال إنه حصل على نسخة من استطلاع سري للرأي أجرته مؤسسة حكومية منبثقة عن الكرملين وإن النتائج تشير إلى أن 55 بالمئة من الذين استطلعت آراؤهم يدعمون مفاوضات السلام بينما قال 25 بالمئة فقط إنهم مع استمرار الحرب.
ولا يذكر التقرير هامش الخطأ.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قال مركز "ليفادا" الروسي المستقل بعد استطلاع مشابه إن 53 بالمئة من المشاركين دعموا محادثات سلام، بينما أيّد 41 بالمئة استمرار العمليات العسكرية فيما لم يحسم 6 بالمئة قرارهم.
وشارك في الاستطلاع الثاني نحو 1.600 شخص وكان هامش الخطأ في 3.4 بالمئة.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن على الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات الروسية للسيطرة بشكل كامل على قطاع المعلومات فقد أصبح النزاع العسكري أمراً ملموساً وواقعياً بشكل متزايد للعديد من الروس منذ التعبئة الجزئية في أيلول-سبتمبر 2022.
قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكساندر نوفاك الأحد إن موسكو تعمل على احتمال حظر إمدادات النفط الخاضعة لعقوبات غربية تحدد سقف سعرها. وأضاف نوفاك "نعمل على آليات لمنع أداة تحديد سقف السعر، بمعزل عن المستوى، لأن من شأن هكذا تدخل في الأسعار زعزعة الأسواق أكثر". وشدد نوفاك على أن روسيا لن تعمل تحت سقف للأسعار، حتى لو أجبرت على خفض الإنتاج.
أصبحت النقانق [Hot Dog] إحدى وجبات الجيش الأوكراني الأكثر شيوعاً منذ بدء الحرب في أواخر شباط/فبراير 2021، حتى أن بعض الجنود الأوكرانيين لا يترددون في القول إنها وجبة الحرب الأبرز.
قُتل الجاسوس الروسي السابق ألكسندر ليتفينينكو بعد تسمّمه بمادة البولونيوم-210 المشعة عام 2006 في العاصمة البريطانية ما أدى إلى توتر العلاقات بين موسكو ولندن. وخلص تحقيق أجرته بريطانيا إلى أن مقتله ربما كان بموافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً.
زيلينكسي ينتقد السقف الأوروبي لسعر النفط الروسي ويقول إنه ينم عن موقف ضعيف
انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وضع سقف لسعر برميل النفط الروسي بستين دولاراً بعد اتفاق دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا، معتبرا أنه ليس "قراراً جدياً" بعدما اقترحت كييف سعراً أدنى بمرتين.
من جهتها، أكّدت روسيا السبت أنها لن تقبل بتحديد سقف لسعر نفطها غداة الاتفاق على آلية قد تحدّ من واردات موسكو لتمويل هجومها في أوكرانيا. ويناهز سعر برميل الخام الروسي حالياً 65 دولاراً، أي ما يفوق السقف الاوروبي بقليل، الأمر الذي يعني تأثيراً محدوداً على المدى القصير.
وكانت كييف رحبت صباحاً بهذا القرار وقال مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك على تطبيق تلغرام إنه مع هذا القرار "ما زلنا نحقق هدفنا وسيدمَّر اقتصاد روسيا وستدفع الثمن وستتحمل مسؤولية كل جرائمها".
لكن زيلينسكي قال مساء "أن يتم تحديد هذا السقف للأسعار الروسية ليس قراراً جدياً، فهذا الأمر مريح تماماً لموازنة الدولة الإرهابية". وأضاف زيلينسكي في كلمته الليلية إن "روسيا بتعمّدها زعزعة استقرار سوق الطاقة تسبّبت بالفعل بخسائر كبرى لحقت بكل بلدان العالم"، واعتبر أن القرار الصادر بتحديد سقف لسعر النفط الروسي ينم عن "موقف ضعيف".
وفي وقت سابق، قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين "لن نقبل هذا السقف". وأكّد أن موسكو كانت قد "استعدّت" لمثل هذا الامر، من دون أن يضيف أي تفاصيل
أمريكا تتوقع استمرار تباطؤ وتيرة القتال في أوكرانيا لعدة أشهر
قالت مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية أفريل هينز يوم السبت إن المخابرات تتوقع استمرار تباطؤ وتيرة القتال في أوكرانيا في الأشهر القليلة المقبلة، ولا ترى أي دليل على تراجع استعداد أوكرانيا على المقاومة رغم الهجمات على شبكة الكهرباء وغيرها من البنى التحتية الرئيسية.
وأضافت هينز في منتدى ريجان السنوي للدفاع الوطني في كاليفورنيا "نشهد نوعا من الوتيرة المنخفضة للصراع بالفعل.. ونتوقع أن يكون هذا على الأرجح ما سنشهده في الأشهر المقبلة".
وقالت إن كلا من الجيشين الأوكراني والروسي يتطلعان لمحاولة إعادة التجهيز وإعادة الإمدادات للاستعداد لهجمات مضادة بعد الشتاء.
وتابعت "لدينا في الواقع قدر لا بأس به من الشكوك حول ما إذا كان الروس سيكونون مستعدين للقيام بذلك أم لا. أعتقد أن الأوكرانيين أكثر تفاؤلاً في ذلك الإطار الزمني".
ولدى سؤالها عن تأثير الهجمات الروسية على شبكة الكهرباء الأوكرانية والبنية التحتية المدنية الأخرى قالت هينز إن موسكو تهدف في جزء من ذلك إلى تقويض إرادة الأوكرانيين في المقاومة. وأضافت "أعتقد أننا لا نرى أي دليل على تقويض (تلك الإرادة) في الوقت الراهن".
وأشارت مديرة المخابرات الأمريكية إلى أن إيران زودت روسيا بطائرات بدون طيار وأن موسكو تبحث عن أنواع أخرى من الذخائر الدقيقة من طهران وهو أمر سيكون "مقلقاً للغاية من حيث قدراتها".
وزير الدفاع الأمريكي يتهم روسيا بالوحشية المتعمدة في أوكرانيا
اتهم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم السبت روسيا "بالوحشية المتعمدة" في حربها في أوكرانيا، قائلا إن موسكو تستهدف المدنيين عمداً. وأضاف أوستن خلال منتدى ريجان للدفاع الوطني في سيمي فالي بكاليفورنيا "بوحشية متعمدة، تضع روسيا المدنيين والأهداف المدنية في مرمى نيرانها".
وأضاف "الهجمات الروسية خلفت قتلى من الأطفال ودمرت مدارس وحطمت مستشفيات".
دبلوماسية أمريكية كبيرة: بوتين ليس صادقاً بشأن محادثات السلام
قالت دبلوماسية أمريكية كبيرة يوم السبت بعد اجتماعها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين كبار آخرين في كييف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس صادقاً بشأن محادثات السلام مع أوكرانيا حالياً.
وزارت فيكتوريا نولاند وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية أوكرانيا لإظهار الدعم في وقت تحاول فيه روسيا تدمير البنية التحتية للطاقة في البلاد.
وقالت للصحفيين "من الواضح أن الدبلوماسية هدف الجميع، لكن المرء يحتاج لشريك لديه إرادة".
وأضافت "من الواضح جداً، سواء في الهجمات على الطاقة، سواء في تصريحات الكرملين والسلوك العام، أن بوتين ليس صادقاً أو مستعداً لذلك".
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس إنه مستعد للتحدث مع بوتين إذا كان الرئيس الروسي مهتما بإنهاء الحرب. لكن الفكرة سرعان ما تلاشت عندما قال الكرملين إنه ينبغي على الغرب الاعتراف بضم موسكو المعلن لأربع مناطق أوكرانية.