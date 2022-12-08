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الضفة الغربية

مقتل ثلاثة فلسطينيين في عملية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

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بقلم:  يورونيوز
عناصر من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
عناصر من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية   -   حقوق النشر  JAAFAR ASHTIYEH / AFP

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل ثلاثة فلسطينيين فجر الخميس في عملية إسرائيلية بمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. وأكدت الوزارة "مقتل ثلاثة مواطنين، برصاص قوات الجيش الاسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها". ولم يرد الجيش الاسرائيلي على الفور على طلب من فرانس برس للتعليق بشأن عمليته الأخيرة في جنين. وقالت حركة الجهاد الإسلامي الخميس إن مقاتليها خاضوا "اشتباكا عنيفا" مع القوات الاسرائيلية في جنين.

قتل ما لا يقل عن 150 فلسطينيًا و26 إسرائيليًا في تصاعد أعمال العنف هذا العام في جميع أنحاء الضفة الغربية وإسرائيل ومدينة القدس التي احتلت إسرائيل شطرها الشرقي وأعلنت ضمه.

وتشمل الحصيلة ما يزيد عن 40 فلسطينيا قتلوا في منطقة جنين خلال عمليات للقوات الإسرائيلية، من بينهم مسلحون وأطفال لا يتجاوز عمر أحدهم 12 عاما والصحفية الفلسطينية-الأميركية شيرين أبو عاقلة.

المصادر الإضافية • أ ف ب