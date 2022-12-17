مونديال 2022: ثلاث مواجهات بين فرنسا والأرجنتين في النهائيات

ستكون مواجهة الأحد بين الأرجنتين وفرنسا في نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم، الرابعة بينهما في الحدث العالمي الكبير. تتفوق الأرجنتين 2-1، لكن لقاء استاد لوسيل سيكون الأول بينهما في المباراة النهائية الحاسمة على اللقب.

1930: مباراة من 84 دقيقة

في 15 تموز/يوليو 1930، التقت الأرجنتين وفرنسا للمرة الأولى في التاريخ، ضمن النسخة الأولى من كأس العالم في الأوروغواي.

على ملعب سنترال باركي في مونتيفيديو، وأمام 23 ألف متفرّج، انتهت المباراة بفوز الأرجنتين 1-0 التي سيطرت على المجريات. في المرمى الفرنسي، تألق أليكس تيبو، لكنه رضخ في الدقيقة 81 أمام هدف لويس مونتي.

في الدقيقة 84، وقبل انتهاء الوقت الأصلي بست دقائق، أعلن الحكم البرازيلي جيلبرتو دي ألميدا ريفو نهاية المباراة، ما أثار دهشة وحفيظة الفرنسيين وقسم من الجمهور.

دخل الفريقان غرف الملابس، لكن أحد الحكام المساعدين توصّل إلى إقناع حكم الساحة بالخطأ الذي ارتكبه. طالب اللاعبين بالعودة لخوض الدقائق الست المبقية من دون أن تتغيّر النتيجة.

وإذا كانت فرنسا أقصيت من دور المجموعات بعد خسارتها السابقة ضد تشيلي، بلغت الأرجنتين المباراة النهائية حيث خسرت أمام الأوروغواي المضيفة 2-4.

1978: يد تريزور

في 6 حزيران/يونيو 1978، تواجهت فرنسا مع الأرجنتين على أرض الأخيرة، على استاد مونومنتال في بوينوس أيرس أمام 71 ألف متفرّج. بعد خسارتهم الافتتاحية أمام إيطاليا 1-2، تلقى "الزرق" خسارة ثانية 1-2 عنت إقصاءهم، فيما واصل الفائز في تلك المباراة مشواره نحو اللقب الأول في تاريخه، في ظل اجواء صاخبة ودكتاتورية أيضاً في ظل نظام الجنرال فيديلا.

تساوت فرنسا ولاعب وسطها ميشال بلاتيني مع الأرجنتين التي أصاب مهاجمها ماريو كمبيس القائم في الدقيقة 45. لمس ماريوس تريزور الكرة بيده داخل المنطقة بعد تسديدة ليوبولدو لوكي، فترجم دانيال باساريلا ركلة الجزاء.

في الدقيقة 56، حاول حارس فرنسا جان-بول برتران-دومان إيقاف تسديدة لوكي، لكنه اصطدم بعنف بالقائم، وبعد خروجه على حمالة حلّ بدلاً منه دومينيك باراتيلّي.

بعدها بأربع دقائق، عادل بلاتيني متابعاً تسديدة برنار لاكومب المرتدة من العارضة. أخفق بعد ذلك ديدييه سيس في مواجهة فردية مع الحارس أوبالدو فيّول.

وفي الدقيقة 73، خدع لوكي باراتيلي من مسافة 20 متراً بكرة نصف طائرة.

كانت الخسارة الاخيرة لفرنسا أمام منتخب أميركي جنوبي في كأس العالم.

2018: تسديدة بافار

في 30 حزيران/يونيو 2018، تقابلت فرنسا بعد دور مجموعات صلب، مع الأرجنتين المتأهلة بالمعاناة في ثمن نهائي مونديال روسيا.

تقدّمت فرنسا بعد أقل من ربع ساعة بركلة جزاء لأنطوان غريزمان، بعد عرقلة اليافع كيليان مبابي إثر مجهود رائع على مسافة ستين متراً.

قبل الاستراحة، ردّ أنخل دي ماريا بتسديدة يسارية جميلة جداً من 25 متراً عادلت الأرقام 1-1.

وبعد العودة من غرف الملابس، تقدّمت الأرجنتين خلافاً لمجريات اللعب بهدف محظوظ لغابريال مركادو الذي استغل ارتماء الحارس لوريس إلى زاوية معاكسة بعد تسديدة من "البرغوث" ميسي.

أصبح الفرنسيون في وضع صعب، لكن الليلة شهدت لحظة سحرية بعد تسع دقائق: عرضية طويلة وكرة مشتتة تصل إلى مدخل الجهة اليمنى من المنطقة، يطلقها نصف طائرة الظهير بنجامان بافار صاروخية ومن زاوية معاكسة، فانفجرت رائعة في الشباك الارجنتينية مسجلاً هدف التعادل 2-2 (57).

حلّق الفرنسيون بعدها بهدفين من مبابي في غضونه خمس دقائق (64 و68) جسّدا تفوّق الزرق الذين أحرزوا اللقب لاحقاً، فيما لم يجنّب هدف سيرخيو أغويرو في الوقت البدل عن ضائع (3-4) فريقه الخروج المرّ من الدور ثمن النهائي.