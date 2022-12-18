English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

فرنسا

فرنسا تنقذ 166 مهاجرا خلال محاولتهم عبور المانش إلى بريطانيا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
ميناء دوفر بعد عملية بحث وإنقاذ كبيرة انطلقت في القنال. 2022/12/14
ميناء دوفر بعد عملية بحث وإنقاذ كبيرة انطلقت في القنال. 2022/12/14   -   حقوق النشر  Gareth Fuller/PA

أعلنت السلطات الفرنسية أمس السبت أنها أنقذت أكثر من 160 مهاجرا ليل الجمعة، خلال محاولتهم عبور بحر المانش إلى بريطانيا على متن قوارب قديمة وفي ظل طقس بالغ البرودة، بعد أيام فقط من حادث غرق سفينة.

وأضاف مسؤولون أن سفينة تابعة للبحرية الفرنسية أنقذت نحو 50 شخصا من قارب "واجه صعوبات" قبالة ساحل فرنسا الشمالي، حيث جرى نقلهم الى ميناء كاليه. كما أنقذت سفينة أخرى تابعة للبحرية 31 مهاجرا غرق قاربهم في نفس المنطقة قبل أن يتم نقلهم إلى ميناء بولوني.

بدوره أحضر خفر السواحل 45 شخصا إلى ميناء كاليه بعد أن أرسلوا نداء استغاثة أثناء محاولتهم عبور القناة، في حين انطلق قارب نجاة لمساعدة 40 شخصا آخرين في مكان قريب. وقدم رجال خدمات الانقاذ الفرنسية الرعاية اللازمة لجميع المهاجرين.

وهذا العام سجل عبور المهاجرين من شمال فرنسا إلى بريطانيا على متن قوارب رقما قياسيا وصل الى 40 ألفا، حيث يخاطر هؤلاء بحياتهم لعبور أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم في ظل ظروف مناخية قاسية.

ولقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم الأربعاء في غرق سفينة قبالة ميناء دوفر بجنوب بريطانيا. وجاءت هذه المأساة بعد نحو عام من مصرع ما لا يقل عن 27 شخصا في القناة في حادث آخر. وتحاول الحكومة البريطانية إصدار قوانين جديدة للحد من الأعداد القياسية للمهاجرين عبر المانش، بما في ذلك منع هؤلاء الوافدين من تقديم طلبات لجوء.

المصادر الإضافية • أ ف ب