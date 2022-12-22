زيلينسكي يؤكد من الكونغرس أن المساعدات التي حصلت عليها كييف ليست إحسانا بل استثمار في الأمن العالمي

زيلينسكي يؤكد من الكونغرس أن المساعدات التي حصلت عليها كييف ليست إحسانا بل استثمار في الأمن العالميمحادثة
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للكونغفرس الأمريكي يوم الأربعاء إن المساعدات التي وافق عليها لمساعدة بلاده في محاربة الغزو الروسي، والتي وصلت قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات، ليست إحسانا بل هي استثمار في الأمن العالمي.
وفي أول زيارة له خارج بلاده منذ بدء الحرب في فبراير شباط، أخبر زيلينسكي المشرعين في غرفة مجلس النواب أنه يأمل أن يواصلوا دعم أوكرانيا على أساس تأييد الحزبين، وهي مسألة مهمة إذ سيسيطر الجمهوريون على الأغلبية في المجلس يوم الثالث من يناير كانون الثاني.
وقال زيلينسكي الذي كان مرتديا زيه زيتوني اللون الذي تميز به خلال 300 يوم من الصراع "أموالكم ليست إحسانا، إنها استثمار في الأمن العالمي والديمقراطية".
وبعد اجتماعه في البيت الأبيض مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن، احتاج زيلينسكي لأن يلقى خطابه صدى لدى الجمهوريين في مجلس النواب، الذين أعربوا عن شكوك متزايدة في الاستمرار في إرسال مساعدات كبيرة إلى أوكرانيا.
وقوبل وصول زيلينسكي بترحيب حماسي صاخب في القاعة شبه الممتلئة. ورفع ثلاثة مشرعين علما أوكرانيا كبيرا لدى دخوله.
وقال زيلينسكي "إنه لشرف عظيم لي أن أكون في الكونغرس الأمريكي وأتحدث إليكم وإلى جميع الأمريكيين. في مواجهة كل سيناريوهات الدمار والكآبة، لم تسقط أوكرانيا. أوكرانيا لا تزال على قيد الحياة".
وأضاف "لقد هزمنا روسيا في معركة الفوز بعقول العالم".
بايدن لزيلينسكي: "لن تكونوا أبداً لوحدكم"
أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يقوم بزيارة تاريخية إلى واشنطن هي الأولى له منذ بدء الغزو الروسي لبلاده أنّ كييف "لن تكون أبداً لوحدها"، بينما تعهّد الرئيس الضيف "عدم المساومة" على وحدة أراضي بلاده.
وفي ختام محادثات أجرياها في المكتب البيضوي وشارك فيها كبار المسؤولين في حكومتيهما، عقد الرئيسان مؤتمراً صحافياً مشتركاً في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض.
🇺🇦🇺🇸@ZelenskyyUa: “Met with Speaker of the House of Representatives Nancy Pelosi @SpeakerPelosi. Thank you for your leadership in providing support to #Ukraine & the #Ukrainian people in all possible ways. It is a great honor to be here to address the Congress and all Americans.” pic.twitter.com/8hTYWByc4d— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) December 22, 2022
أعضاء الكونغرس الأميركي يصفّقون وقوفاً لزيلينسكي
صفّق أعضاء الكونغرس الأميركي بمجلسيه الأربعاء وقوفاً ومطوّلاً للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مستهلّ خطاب له في الكابيتول بعدما التقى الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض.
ويختتم زيلينسكي زيارته التاريخية هذه إلى الولايات المتحدة بهذا الخطاب أمام المشرّعين الأميركيين الذين يتعيّن عليه إقناعهم بمواصلة تمويل المساعدة العسكرية الحيوية التي تقدّمها الولايات المتّحدة لبلاده لتصدّي للغزو الروسي.
زيلينسكي مخاطباً الكونغرس الأميركي: "أوكرانيا حيّة وتقاتل"
استهلّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطاباً تاريخياً أمام الكونغرس الأميركي الأربعاء برسالة تحدّ للقوات الروسية التي تغزو بلاده قائلاً إنّ "أوكرانيا حيّة وتقاتل".
وخلال أول رحلة له إلى الخارج منذ بدأ الغزو الروسي لبلاده في 24 شباط/فبراير قال زيلينسكي إنّه "خلافاً لأسوأ التوقّعات، أوكرانيا لم تسقط. أوكرانيا حيّة وتقاتل".
زيلينسكي يقدّم للكونغرس الأميركي علماً أوكرانياً جلبه معه من أرض المعركة
قدّم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء إلى الكونغرس الأميركي في ختام خطاب تاريخي ألقاه في الكابيتول علماً أوكرانياً جلبه معه من أرض المعركة.
وقال زيلينسكي لأعضاء الكونغرس بمجلسيه إنّ هذا العلم هو هدية من العسكريين الأوكرانيين الذين يقاتلون على خط الجبهة في باخموت، المدينة التي زارها الثلاثاء عشية أول رحلة له إلى الخارج منذ بدأت القوات الروسية غزو بلاده في 24 شباط/فبراير.
I thank @POTUS for the warm welcome and I deeply appreciate all the support of the U.S. and the American people. I am confident that together we will be able to secure a better, prosperous and free future for both of our nations. Ukraine’s victory will also be America’s victory. pic.twitter.com/OhclRtwIJy— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 22, 2022