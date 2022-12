زيلينسكي يؤكد من الكونغرس أن المساعدات التي حصلت عليها كييف ليست إحسانا بل استثمار في الأمن العالمي

قدّم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء إلى الكونغرس الأميركي في ختام خطاب تاريخي ألقاه في الكابيتول علماً أوكرانياً جلبه معه من أرض المعركة.

وقال زيلينسكي لأعضاء الكونغرس بمجلسيه إنّ هذا العلم هو هدية من العسكريين الأوكرانيين الذين يقاتلون على خط الجبهة في باخموت، المدينة التي زارها الثلاثاء عشية أول رحلة له إلى الخارج منذ بدأت القوات الروسية غزو بلاده في 24 شباط/فبراير.

I thank @POTUS for the warm welcome and I deeply appreciate all the support of the U.S. and the American people. I am confident that together we will be able to secure a better, prosperous and free future for both of our nations. Ukraine’s victory will also be America’s victory. pic.twitter.com/OhclRtwIJy