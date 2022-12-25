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رياضة

عائلة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه تمضي ليلة عيد الميلاد إلى جانبه في المستشفى

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بقلم:  يورونيوز
نجم كرة القدم البرازيلية بيليه.
نجم كرة القدم البرازيلية بيليه.   -   حقوق النشر  رويترز

تجمع أفراد أسرة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه في مستشفى ألبرت أينشتاين، حيث يعالج النجم المتميز السابق منذ أواخر نوفمبر تشرين الثاني الماضي. وقال أطباء خلال الأسبوع الماضي إن مرض السرطان الذي يعاني منه بيليه (82 عاما) تطور، وهو ما يتطلب رعاية تتعلق بقصور في وظائف الكلى والقلب.

وقالت الأسرة إن بيليه سيبقى في المستشفى في ساو باولو خلال عيد الميلاد. وبصورة منتظمة تلقى بيليه رعاية طبية منذ استئصال ورم في القولون في سبتمبر أيلول من العام الماضي.

وقالت كيلي ناسيمنتو ابنة بيليه عبر موقع إنستغرام إلى جانب صورة للأسرة في المستشفى: "جميع أفراد الأسرة تقريبا. عيد ميلاد سعيد. الامتنان. الحب. التجمع. الأسرة. أجواء عيد الميلاد. نشكركم جميعا..".

ونشر إدينيو ابن بيليه الذي لعب حارسا للمرمى في فريق سانتوس البرازيلي في تسعينات القرن الماضي صورة له، بينما يمسك بيد والده يوم السبت مع عبارة "أبي.. قوتي هي قوتك".

المصادر الإضافية • رويترز