شاهد: لحظة انفجار صهريج وقود يتسبب بمقتل 10 أشخاص في جنوب إفريقيا

لقي عشرة أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 40 آخرين بسبب انفجار صهريج وقود فى بوكسبورغ، على بعد حوالى 40 كيلومترا شرق جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، وفق خدمات الإطفاء. وعلق الصهريج الذي كان ينقل الغاز النفطي المسال تحت جسر قرب مستشفى ومنازل صباح أمس السبت.

وقال المتحدث باسم خدمات الإطفاء في هذه المنطقة وليام نتلادي لوكالة فرانس برس: "تلقينا اتصالا قرابة الساعة 7:50 صباحا. تدخل عناصرنا لإطفاء الحريق لكن لسوء الحظ انفجر الصهريج".

وأضاف المتحدث أن من بين المصابين السائق الذي نقل إلى المستشفى، مشيرا الى أن عدد القتلى ارتفع إلى عشرة بعد الإبلاغ عن تسعة في وقت سابق، وتابع قوله إن نصف الجرحى هم في حالة خطيرة بينما 15 آخرين في حالة مستقرة رغم إصاباتهم الخطيرة. وقال نتلادي إن ستة من رجال الإطفاء أصيبوا بجروح طفيفة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي كرة نار ضخمة تندلع من الصهريج تحت الجسر، ومن المحتمل أنه أعلى من أن يمر تحته. وكان الصهريج الذي جاء من جنوب شرق البلاد ينقل 60 ألف لتر من الغاز المسال المستخدم خصوصا في الأفران والمواقد.

ووصفت الشاهدة جين ماري بويسن الحادث قائلة: "كان الارتجاج ضخما...اليوم هو بالفعل يوم حزين للغاية في ضاحيتنا الصغيرة...صعدت إلى الطابق العلوي لتناول كوب الشاي الخاص بي ورأيت ألسنة اللهب الهائلة، واعتقدت أن المنزل يحترق". وقالت الشاهدة إنها علمت فيما بعد بوفاة فتاة تبلغ 16 عاما وشاب يبلغ 25 عاما اعتاد أن يأتي لكي يجز لها عشب الحديقة في نهاية كل أسبوع.